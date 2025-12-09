Svetli način
Maribor spet največji plačnik v blagajno NZS

Brdo pri Kranjue, 09. 12. 2025 13.30

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je najvišjo kazen po 18. krogu Prve lige Telemach naložil Mariboru, ki bo moral po porazu na Ljudskem vrtu proti Alumniju (2:3) zaradi nešportnega in neprimernega vedenja igralcev ter uradnih oseb kluba in navijačev skupno plačati 4460 evrov.

Na seznamu plačnikov po 18. krogu je še Koper, ki bo zaradi navijačev odštel 200 evrov, 200 pa še zaradi zamude začetka drugega polčasa v 17. krogu, pri Celju pa bodo zaradi navijačev ob 250 evrov.

galeon
09. 12. 2025 14.12
+1
Če je pa to res, da so oni največji plačniki potem gre pa NZ res slabo. Samo mislim, da ta pisec teksta spet naklada, da bi bol bral.
