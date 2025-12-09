Maribor spet največji plačnik v blagajno NZS

Ali ste razočarani, ker snega še ni na vidiku?

Da, pogrešam zimsko idilo. Ne, takšno vreme mi je všeč. Upam, da bodo vsaj prazniki beli. Vseeno mi je. Moški Ženska

Da, pogrešam zimsko idilo. 4603 Ne, takšno vreme mi je všeč. 4075 Upam, da bodo vsaj prazniki beli. 2108 Vseeno mi je. 1046 Da, pogrešam zimsko idilo. 2650 Ne, takšno vreme mi je všeč. 2389 Upam, da bodo vsaj prazniki beli. 1141 Vseeno mi je. 714 Da, pogrešam zimsko idilo. 1953 Ne, takšno vreme mi je všeč. 1686 Upam, da bodo vsaj prazniki beli. 967 Vseeno mi je. 332 Skupaj Moški Ženska

V gorah skoraj poletno, pred nami je otoplitev