Na seznamu plačnikov po 18. krogu je še Koper, ki bo zaradi navijačev odštel 200 evrov, 200 pa še zaradi zamude začetka drugega polčasa v 17. krogu, pri Celju pa bodo zaradi navijačev ob 250 evrov.
Maribor spet največji plačnik v blagajno NZS
Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je najvišjo kazen po 18. krogu Prve lige Telemach naložil Mariboru, ki bo moral po porazu na Ljudskem vrtu proti Alumniju (2:3) zaradi nešportnega in neprimernega vedenja igralcev ter uradnih oseb kluba in navijačev skupno plačati 4460 evrov.
