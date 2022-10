Maribor tone vse globje: dva rdeča kartona in zmaga Domžal

Ekipi s sredine lestvice sta se v Ljudskem vrtu merili brez prisotnosti gledalcev, kar je posledica kazni disciplinskega sodnika. V prvem polčasu so več konkretnosti pokazali gosti in tudi povedli, v drugem pa je domača zasedba takoj ostala brez izključenih Gregorja Sikoška in Roka Kronavetra. Dva gola prednosti in dva igralca več pa so bili več kot dovolj, da so Domžale, ki so prednost še oplemenitile, prišle do prve zmage na zadnjih petih tekmah, Maribor pa do tretjega zaporednega poraza. Štajerci so zdaj šesti na lestvici, Domžalčani pa peti.

Domžalčani so kmalu pokazali, da so prišli v Maribor igrat, ne le čakat na priložnosti. Posebej nevarnih akcij sicer v prve pol ure ni bilo ne na eni ne na drugi strani, pri čemer velja omeniti zgolj prosta strela Jošta Piška v deseti in Roka Kronavetra v 14. minuti, prvi je bil nenatančen, pri drugem pa je posredoval Ajdin Mulalić.

V 35. minuti pa so oslabljeni gosti, pri katerih so manjkali Slobodan Vuk, Zeni Husmani, Tilen Klemenčič, Daniel Offenbacher, Mark Strajnar in Enes Alić, povedli. Po kotu z desne strani sta žogo po nizki podaji prepustila dva domžalska nogometaša, tako da je ta prišla na rob kazenskega prostora, kjer je imel Mirko Mutavčić odprt strel in jo je poslal pod prečko.

V teh minutah boljši gosti so zagrozili tudi v 40. minuti, ko je bil malce prekratek Ivan Durdov, in v 42., ko je Jošt Pišek po novem prostem strelu žogo poslal v naročje Ažbeta Juga. Tik pred koncem polčasa je pri domačih, ki so pogrešali kaznovanega Svena Šoštariča Kariča, Luka Uskoković v bližini gola meril nenatančno.