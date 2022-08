Maribor tudi na umetni zelenici v Helsinkih neuspešen

Nogometaši Maribora so po domačem porazu z 0:2 na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za vstop v Ligo Evropa proti Helsinkom izgubili z 1:0 in se tako poslovili od sanj o igranju v Ligi Evropa. Aktualni slovenski prvaki bodo evropsko jesen lovili v play-offu za Konferenčno ligo, kjer se bodo pomerili z zmagovalcem para Šahtjor Soligorsk - Cluj.

Začetni postavi: HJK Helsinki: Hazard, Raitala, Hoskonen, Tenho, Murilo, Lingman, Vaeaenaenen, Hostikka, Browne, Abubakari, Radulović, Hostikka. Maribor: Bergsen, Sikošek, Šoštarič Karić, Mitrović, Žinič, Vidaković, Repas, Brnić, Kronaveter, Božić, Baturina.

Po pričakovanem uvodnem testiranju umetne zelenice so se Mariborčani prvi opogumili in pritisnili na vrata Fincev. Prvi na tekmi je sprožil Vladan Vidaković, ki ša je bil iz približno 20 metrov nenatančen. Domači nogometaši so na uvodni pritisk Maribora odgovorili z agresivnim pokrivanje in že v 11. minuti srečanja si je zaradi prekrška nad Svenom Karićem rumeni karton prislužil strelec s prve tekme Bojan Radulović. V 12. minuti je sprožil še Jan Repas in z desnico meril le kakšen meter mimo desne vratnice Conorja Hazarda. Prav Repas je nekaj minut kasneje ponovil neumnost Radulovića in prejel rumeni karton kar pomeni, da na prvi tekmi play-offa (bodisi Lige Evropa bodisi Konferenčne lige) ne bo smel igrati.

icon-expand Jana Repasa prihodnji četrtek ne bo imel pravice igrati FOTO: NK Maribor

Po nekaj manj kot 20 minutah srečanja so do prve priložnosti prišli tudi domačini, David Browne je podal z desne strani, Malik Abubakari pa je v osrčju Mariborovega kazenskega prostora neoviran prišel do strela z glavo in bil na srečo Štajercev nenatančen. Na nevarno priložnost so tudi s svojo priložnostjo odgovorili slovenski predstavniki, ko je po iznajdljivi podaji Roka Kronavetra z roba kazenskega prostora poskusil Ivan Brnić in za las meril mimo leve vratnice nasprotnikov. Nevšečno napako si je nato tako kot Repas privoščil tudi Nemanja Mitrović. Zaradi precej nepotrebnega prekrškaje prejel rumen karton in bo tako moral naslednjo Mariborovo evropsko tekmo spremljati zgolj s tribun. Hkrati je visokorasli branilec Helsinkom tudi podaril prosti strel iz neugodnega položaja, ki pa ga je Santeri Hostikka nenatančno izvedel. V 32. minuti so Finci po skrajšanem kotu sicer zadeli v mrežo Maribora, a je glavni sodnik zadetek nemudoma razveljavil, zaradi prekrška (strelca) Abubakarija, ki si je v kazenskem prostoru pretirano pomagal z rokama.

Do konca prvega polčasa je bilo na zelenici precej mirno, vseeno pa je tik pred koncem dvominutnega podaljška na noge skočila Mariborova klop. V kazenskem prostoru Helsinkov sta namreč trčilo Roko Baturina in Miro Tenho, a je glavni sodnik Tobias Stieler le odmahnil z roko. Med glavnim odmorom se je glavni trener Maribora Radovan Karanović odločil za bolj napadaln enajsterico in opravildvojno menjavo. Namesto Kronavetra je v igro poslal Žana Vipotnika, namesto Brnića pa Marina Laušića. Prav rezervista sta po treh minutah na zelenici skreirala prvo akcijo, a je bil po podaji Laušića Vipotnik za las prekratek. Slednji je dve minuti kasneje z desnico sprožil še od daleč, a žogo poslal visoko na tribune. V 54. minuti pa so nogometaši Helsinkov strli obrambo Maribora. Hostikka je po kratki podaji Lucasa Lingmana žogo ob Vladanu Vidakoviću lepo sprejel in nato z desnico natančno meril z roba kazenskega prostora. Nizozemski vratar v vrath Maribora Menno Bergsen, ki je bi praktično celo tekmo brez dela, je bil ob prvem resnem strelu na njegov gol nemočen. Mladi strateg Helsinkov Toni Koskela je po vodstvu, ki se je v skupnem seštevku povečalo že na 3:0, z dvema menjavama nemudoma zaprl igro. Abubakari in Santari Vaeaenaenen sta moral svoje meto prepustiti Pyryju Soiriju in Atomu Tanaki. Karanoviću ob tem ni preostalo drugega, kot da na igrišče pošlje še enega napadalca. Namesto Marka Božića je v igro poslal Roka Sirka. Po skoraj uri igre si je prvo leo priložnost na tekmi priigral Baturina, ki je s približno 15-ih metrov natančno sprožil z levico, a se je z lepo parado izkazal vratar Helsinkov Conor Hazard.

18 minut pred koncem rednega dela je strateg Maribora v upanju na čudež opravil še zadnj dve menjavi. Vidakovića ina Andraža Žiniča sta zamenjala Aljaž Antolin in Ignacio Guerrico. Kljub na papirju bolj defenzivni enajsterici so bili Helsinki bolj nevaren nasprotnik. Hostikka, ki je Mariborovi obrambi povzročil ogromno preglavic, je po lepem preigravanju skoraj zaposlil Luisa Murilla, a je bil na pravem mestu Gregor Sikošek. V 79. minuti je iz težkega položaja do nevarnega strela prišel še Soiri, ki je že premagal Bergsena, a mu je veselje preprečila prečka. Tri minute kasneje so gostje po prekršku nad Sirkom prišli do obetavnega prostega strela s približno 18-ih metrov. Izvajal ga je Karič, a zadel obrambni zid, po odbitku pa je dvakrat neuspešno poskusil še Baturina. Slovenski predstavnik je v želji po častnem zadetku močno pritisnil in postal povsem odprt za protinapade. Enega izmed njih je s prekrškom ustavil Karič, ki je postal še četrti nogometaš Maribora, ki je porumenel. Častnega zadetka Mariborčani niso dosegli in so morali predstavniku finske športno priznati poraz s skupnim izzidom 3:0.

icon-link Statistika tekme HJK Helsinki - NK Maribor FOTO: Sofascore.com