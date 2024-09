Maribor v Ljudskem vrtu boljši od Primorja

Primorje je v Ljudski vrt prišlo na krilih treh ligaških zmag, dobro mu je kazalo tudi v prvi polovici prvega polčasa, pozneje pa je bilo bolj ali manj vse v domeni vijoličnih, ki so trem remijem dodali še tretjo zmago v prvenstvu.

Ljudski vrt je prej, kot je bilo sprva načrtovano, gostil Ajdovce. Gostitelji te tekme bi morali biti slednji, a zaradi težav z zelenico v Novi Gorici sta se kluba dogovorila, da bosta zamenjala razpored in se bosta tako na Primorskem merila v 16. krogu.

V uvodnih minutah ekipi nista bili posebej nevarni, je pa Primorje tako kot proti Celju v 20. minuti poiskalo vrzel v mariborski obrambi. Žan Bešir je žogo poslal za tri mariborske branilce, kamor je stekel Semir Smajlagić ter nato matiral Ažbeta Juga za svoj tretji ligaški gol v sezoni.

Šimundža je hitro reagiral in v igro že po manj kot pol ure poslal Jana Repasa v zvezno vrsto. V 37. minuti so imeli njegovi varovanci izjemno priložnost za izenačenje, ko je bil pred vrati sam Etienne Beugre, a mu je žoga tik pred strelom malce odskočila in jo je na začudenje vseh poslal čez gol.

Le nekaj sekund pozneje pa se je oddolžil, ko je po novi kombinaciji s Svenom Šoštaričem Karičem in Orphejem M'bino zadel z nizkim strelom s približno 13 metrov. Mariborčani so tako zasluženo izkoristili pritisk, Ajdovci pa so tudi po zadetku še naprej "viseli".

Znova pa so klonili ob koncu 42. minute, ko je po podaji Gregorja Sikoška z leve strani z glavo zadel Mbina. V zadnji minuti sodniškega dodatka prvega polčasa pa je zadel tudi Sikošek, po podaji Beharja Fete je bil uspešen iz bližine.