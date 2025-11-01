Maribor v Stožicah pobral tri točke

Nogometaši Maribora so v 14. krogu državnega prvenstva v gosteh s 3:2 ugnali Bravo. Za Štajerce je bil dvakrat natančen Benjamin Tetteh, piko na i pa je dodal še David Pejičić. Z zmago so Mariborčani končali Bravov niz sedmih tekem brez poraza in Šiškarje prehiteli na prvenstveni lestvici, zamenjali so jih na drugem mestu.

Mariborčani, ki so med tednom izpadli iz pokalnega tekmovanja proti drugoligašu v Grosupljem, so tudi tokrat hitro doživeli hladen tuš. V peti minuti je Jakoslav Stanković streljal z roba kazenskega prostora malce z leve strani, zadel Omarja Rekika, tako da je žoga spremenila smer in ob bližnji vratnici zletela v mrežo. So se pa Štajerci hitro pobrali in v 18. minuti izenačili. Takrat je po podaji z desne strani Benjamin Tetteh v osrčju kazenskega prostora sprožil proti vratom, zadel Marwanna Nzuzija, žoga pa se je nato v visokem loku odbila čez Uroša Likarja v mrežo. Že čez tri minute je Tetteh pokazal svojo moč, ko je po napaki Bena Selana stekel proti Likarju, se otresel Christalina Atemone in zadel za 2:1 in svoj deseti gol sezone. S tem se je na vrhu strelske lestvice izenačil s Frankom Kovačevićem iz Celja.

V 25. minuti je imel Tetteh priložnost še za svoj "hattrick", vendar je bil za napadalca premalo sebičen in žogo oddal do Hilala Soudanija, a se je ta zapletel. Domači so v 32. minuti prišli do nove priložnosti, toda Atemona je od daleč žogo poslal v naročje Ažbeta Juga. Gosti so z nekaj napakami nato domačim ponudili še nekaj (pol)priložnosti, a se izid ni spremenil. Lahko pa bi se na drugi strani v 42. minuti, ko je sicer Tetteh znova zadel, a je pred tem sodnik dosodil prekršek - začudenega - Hilala Soudanija nad Gašperjem Jovanom. Tudi Bravo je bil nato v privlačni predstavi nevaren, protinapad je zaključil Aldin Jakupović, ki je bil sam pred Jugom, vendar zadel le vratnico.

Čeprav so Šiškarji tudi uvod drugega polčasa odigrali nekoliko odločneje, so v 53. minuti Mariborčani povečali prednost. Takrat se je po podaji z leve strani David Pejičić znašel sam pred Likarjem. Njegov prvi strel je Bravov vratar še obranil, odbito žogo pa je Pejičić, ki je pozneje moral iz igre zaradi poškodbe, poslal v mrežo za svoj prvoligaški prvenec. V 57. minuti je takoj po vstopu v igro nevarno meril Sandi Nuhanović, a se je izkazal Jug, v 66. je na drugi strani Ali Reghba prišel pred Likarja, ki je žogo odbil v vratnico, malce pozneje je Jovan zadel zunanji del mreže mariborskih vrat, v 77. pa je najprej Admir Bristrić zadel vratnico, odbito žogo pa je Matic Ivanšek poslal v mrežo za 2:3.

Tik pred tem je prvič v mariborskem dresu zaigral dolgoletni reprezentant Slonokoščene obale Jean-Michael Seri, a je bil Karol Borys tisti, ki je naslednji nevarno meril pri gostih v 80. minuti z roba kazenskega prostora. V 84. minuti je na živahni tekmi znova zagrozil Bravo prek Atemone, ki je z lobom namučil Juga, domači pa so v zadnjih minutah še skušali priti do izenačujočega zadetka, imeli priložnosti, zadnjo tik pred koncem Bristrić, čigar strel je Jug sijajno obranil.

Bravo bo v 15. krogu prihodnji nedeljo gostoval v Celju, Maribor pa dan prej pri Radomljah.

