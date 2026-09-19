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Nogomet

Maribor v zadnjih sekundah rešil točko

19. 09. 2026 22.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
NK Maribor

Stadion Ljudski vrt so po dolgi prepovedi zaradi kazni znova lahko obiskali navijači. Ti so se odzvali v velikem številu, tako da je imel štajerski obračun lepo kuliso. A nič kaj lep ni bil razplet tedna za vodilno ekipo lige. Ta je pred dnevi izpadla v pokalu proti tretjeligašu Korotanu, proti Aluminiju pa je v novih (tretjih) dresih visela vse do zadnje sekunde, ko ji je točko in niz desetih ligaških tekem neporaženosti rešil Luka Zahović z bele pike.

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Mariborčani so v uvodu sicer pričakovano prevzeli terensko pobudo, toda Kidričani so se dobro branili in gostiteljem v prvih 20 minutah niso ponudili prav veliko možnosti za nevarnejše akcije. Zato pa so prvo izvedli v 22. minuti in tudi povedli. Behar Feta je prodrl, oddal žogo Tiu Cipotu, ta je z leve strani podal žogo na drugo vratnico, kjer je bil najvišji Isaac Tshipamba in tako dosegel svoj četrti gol v sezoni.

Po golu so imeli tudi gosti, pri katerih je bil v napadu aktiven predvsem Bamba Susso, prvi dve obetavni akciji, dvakrat je dobro posredoval Ažbe Jug

V drugem polčasu je bil kmalu spet na delu Jug, saj je imel Bede Osuji v 48. minuti pri strelu z glavo veliko prostora in namučil domačega čuvaja mreže. Aluminij je s tem napovedal še odločnejšo igro, ta pa jih je nagradila v 52. minuti. Vida Kodermana je približno 20 metrov od vrat žoga zadela v roko, sodnik Martin Matoša je dosodil prosti strel, tega pa je izvrstno izvedel Petar Petriško in žogo poslal v zgornji kot mariborskih vrat. Tudi zanj je bil to četrti sezonski gol.

Mariborska igra v tem delu še vedno ni bila na zanje želeni ravni, nakar je trener Darko Milanič posegel po prvih menjavah. Terenska pobuda je bila spet na strani domače zasedbe, ki pa nikakor ni imela prave ideje, kako prelisičiti organizirano ekipo Jure Arsića.

Šele v 77. minuti je Tshipamba - sicer precej s strani - znova preizkusil Raduho, ki se je izkazal še po strelu donedavnega soigralca Vida Kodermana v 79., le minuto pozneje pa nov hladen tuš za domače. Vito Težak je močno po tleh sprožil s 17 metrov, Jug se je žoge še dotaknil in jo odbil v okvir vrat, od koder se je žoga odbila v mrežo.

Milanič je na pomoč v napad poklical še Daria Vizingerja, ki je pripravil strel Žigi Repasu v 86. minuti, spet pa je bil na mestu Raduha. Ta pa je že po izteku sodniškega dodatka naredil prekršek nad Luko Zahovićem za enajstmetrovko. Prav ta je tudi streljal z bele pike v 97. minuti in zanesljivo zadel za 2:2.

V drugi tekmi prve lige Slovenije je Koper premagal Nafto z 2:0.

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