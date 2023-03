Maribor visoko vodil, nato pa trpel v Šiški za nove tri točke

Damir Krznar je lahko zadovoljen z obrazom, ki so ga po remiju s Taborom pokazali njegovi varovanci.

Vijoličasti so v prestolnici nastopili brez kaznovanih Josipa Iličića in Martina Milca, zaradi poškodb pa sta manjkala še najboljši strelec lige Žan Vipotnik in Gregor Sikošek. Bravo je izpeljal prvo nevarno akcijo na tekmi, po podaji Denisa Bušnje pa se je iz neposredne bližine slabo znašel Luka Štor in žogo s strelom v tla poslal v prečko.

Tri minute kasneje je Maribor zapretil po udarcu iz kota, a so se Ljubljančani rešili. So pa Štajerci v 21. minuti izkoristili slabo postavljanje tekmečevih branilcev, po podaji v globino pa je z levico zaključil Arnel Jakupović. Po uigrani akciji s prostega strela so naslednji zapretili domači, a je strel Luke Štora blokiral Luka Uskoković. Takoj na drugi strani pa so prednost v 25. minuti povišali Mariborčani. Po asistenci pri prvem golu se je Marko Tolić vpisal še med strelce po podaji Ivana Brnića.

Pet minut kasneje je bil izid na semaforju že 3:0, potem ko je bil po podaji s prostega strela z veliko sreče na koncu iz neposredne bližine uspešen Max Watson. Sodniki so v sobi za VAR sicer preverili situacijo, a je gol obveljal.

Drugi polčas je prinesel popoln preobrat v igri. Domači so udarno začeli, a v 48. minuti ne rezervist David Flakus Bosilj po strelu z leve strani ne Gašper Trdin po posledičnem kotu in poskusu z glavo nista spravila žoge za hrbet Ažbeta Juga. Je pa zato Štor v 51. minuti znižal izid na 1:3, potem ko je stekel za hrbet obrambe Maribora in s konico prstov zaključil mimo Juga.

Ljubljančani so še naprej prevladovali, po lepi podaji Gala Kureža je Trdin nekaj minut kasneje povsem sam s 14 metrov zgrešil cilj. V 60. minuti se je Bravo približal na vsega gol zaostanka. Akcijo po levi strani je začel Martin Kramarič, v sredino je podal Matija Kavčič, z glavo pa je bil natančen Flakus Bosilj.

Domači so z vse močnejšim vetrom v hrbet še naprej igrali bolje, imeli nekaj obetavnih položajev za dosego zadetka, a zadnja podaja ni našla poti do naslovnikov. V 81. minuti je od daleč poskusil Žan Trontelj, a nekoliko z desne ni ogrozil Juga. Mariborčani so se nato dobro branili, Bravo pa si ni več pripravil izrazitejših priložnosti.

Domžale niso uspele nadgraditi zmage iz Stožic

Domžalčani so po odmevni zmagi v prejšnjem krogu proti vodilnim Ljubljančanom v lokalnem obračunu proti Radomljanom ostali praznih rok ter zadržali četrto mesto na razpredelnici. Nogometaši iz Radomelj so po peti zmagi v tej sezoni in zavoljo poraza Brava na današnji prvi tekmi proti Mariboru napredovali na sedmo mesto v 10-članskem elitnem ligaškem tekmovanju.

Sosedski obračun so bolje pričeli Radomljani, ki so domačega vratarja Ajdina Mulalića prvič ogrozili v deveti minuti. Po predložku Stipeta Markovića z leve strani je bil v domačem kazenskem prostoru najvišji Madžid Šošić, njegov strel z glavo pa je bil malenkostno netočen. Le tri minute kasneje so gosti povedli z 1:0, po bliskovitem nasprotnem napadu pa je po natančnem strelu po tleh s 14 metrov zadel 23-letni Ester Sokler.

Izbranci domačega trenerja Simona Rožmana so po prejetem zadetku prevzeli pobudo na igrišču. Prvo resnejšo priložnost so imeli v 26. minuti, po strelu Zenija Husmanija z 20 metrov pa je žoga končala prek vrat Radomljanov.

Nato so znova zapretili gosti ter si v 31. in 33. minuti priigrali dve obetavni priložnosti, obakrat pa je bil v glavni vlogi Šošić. V njegovi prvi akciji je žoga po strelu z roba kazenskega prostora švignila mimo leve vratnice Mulalića, v drugi akciji pa je po bliskovitem (pol)nasprotnem napadu streljal mimo desne vratnice.

Gostitelji so si najlepšo priložnost v prvi polovici tekme pripravili v 41. minuti, po predložku Marka Strajnarja z leve strani je do strela prišel Franko Kovačevič, v svojem prvem resnem posredovanju pa se je izkazal tudi gostujoči vratar Emil Velić. V izdihljajih prvega polčasa so gosti znova zagrozili prek Šošića, napadalec iz BiH pa je znova streljal mimo vrat.

Domžalčani so v začetku drugega polčasa poravnali izid. Po igranju z roko enega od gostujočih igralcev je glavni sodnik Martin Matoša pokazal na 11-metrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Kovačević. Izbranci gostujočega trenerja Oliverja Bogatinova so zelo hitro strnili svoje vrste, v 56. minuti pa so po "slalomu" Francoza Darlyja Nlanduja povedli z 2:1.

Rožmanovi varovanci so imeli v nadaljevanju terensko premoč. V 70. minuti so prek Kovačevića dosegli drugi zadetek, ki pa je bil razveljavljen, ker je žoga med akcijo prečkala stransko črto. V končnici lokalnega obračuna si izrazitih priložnosti niso priigrali, sladke zmage nad sosedi pa so se veselili Radomljani.