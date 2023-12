Maribor vodil z dvema zadetkoma, na koncu trepetal za točko

Za Maribor se je med vratnici po prestani kazni vrnil Ažbe Jug, prvič po oktobru pa je bil v začetni postavi tudi Josip Iličić.

Začetek tekme je pripadel gostom. Ti so že prvo konkretno akcijo spremenili v zadetek, Mark Strajnar je podal z leve strani na drugo vratnico, kjer je neodločnost domače obrambe izkoristil Hilal Soudani in z nekaj metrov zadel za 1:0. Nekaj minut zatem je po strelu Arnela Jakupovića od daleč domači vratar Luka Baš žogo še preusmeril v prečko in kot.

A kmalu je moral še enkrat ponjo v svojo mrežo. Jan Repas je s podajo v kazenskem prostoru našel Marka Kolarja, ta pa je iz obrata s kakšnih 14 metrov meril dovolj natančno za povišanje vodstva.

Radomljani so od povsem podrejenega položaja do konca polčasa vendarle prišli do nekaj priložnosti. V 41. minuti pa je po podaji Stipa Markovića Madžid Šošić zadel s kakšnih šestih metrov. Gol so sodniki sprva zaradi prepovedanega položaja razveljavili, po posredovanju Vara pa priznali.

Le nekaj minut zatem bi lahko domača zasedba celo izenačila; Jug je nespretno poslal žogo v igro, do nje so prišli domači, a se je po strelu Nina Kukovca Jug izkazal in popravil napako. Na začetku drugega dela sta imela priložnosti Kolar pri Mariboru in Caio Cruz pri domačih, poskusil pa je tudi Iličić od daleč, a je žoga končala tik ob vratnici.

Od 64. minute pa so gostje igrali le z desetimi. Po ostrem prekršku Andraža Žiniča nad Cruzom je sprva sodnik pokazal rumeni karton, po ogledu posnetka pa ga je preklical in podelil rdečega.

Terenske premoči domači sprva niso izkoristili, imeli so dve polpriložnosti, potem pa je Šošić v 77. minuti pobegnil obrambi tekmecev po levi strani in nato spretno poslal žogo tik ob vratnici na desno stran za 2:2.

V končnici tekme so Radomljani silovito pritisnili in bili zelo blizu zmagi. V 90. minuti in nato v sodnikovem dodatku je imel najprej priložnost za tretji gol Šošić, žoga je končala tik ob vratnici, potem pa dvakrat iz neposredne bližine še Dejan Vokić, a mu je oba poskusa ubranil Jug ter tako rešil točko Maribora.

V naslednjem krogu bodo nogometaši iz Radomelj 16. decembra gostovali v Kopru, Mariborčani pa bodo ta dan gostili Aluminij.