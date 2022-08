Maribor z golom Baturine do zmage proti Muri

Mariborski nogometaši so po devetih tekmah brez zmage v vseh tekmovanjih le prekinili negativen niz. In to kar na vedno zahtevnem obračunu v Murski Soboti, ki bi se po priložnostih predvsem v prvem polčasu lahko končal tudi drugače. Toda Roko Baturina je s svojim tretjim golom v sezoni vnesel nekaj miru v vijolično zasedbo pred nadaljevanjem sezone, ki je po izpadu iz evropskih tekmovanj osredotočena le na slovensko sceno.

Maribor se je tako otresel zadnjega mesta na lestvici, a za vodilno Olimpijo še vedno zaostaja velikih 14 točk. Mura, ki je tokrat pogrešala kaznovanega Kaija Cipota, je doživela drugi poraz, vendar ostala na četrtem mestu, a tudi z velikim zaostankom 12 točk.

Mura je takoj v prvi minuti zagrozila prek Dardana Shabanhaxhaja, Menno Bergsen je njegov poskus obranil. Matic Maruško je v četrti minuti od daleč žogo poslal čez gol gostov, Luka Bobičanec in Tio Cipot pa malce pozneje mimo vrat. Murini napadi so se vrstili, med drugim je Kobie Morris po kotu v 13. minuti zadel prečko po strelu z glavo.

Malce zatem je na drugi strani Roko Baturina zgrešil cilj, sicer pa je gostujoča obramba še naprej dopuščala preveč prostora domačim nogometašem, česar kot naslednji ni izkoristil Amar Beganovič v 17. minuti, v 24. minuti pa je po novem kotu spet moral posredovati Bergsen, ki se je izkazal tudi ob koncu polčas po odprtem strelu Tia Cipota.

V 31. minuti je gostujoči krilni igralec Ivan Brnić poskusil s strelom z leve strani v nasprotni kot Murinih vrat, Matko Obradović pa je s parado žogo odbil v kot. Mariborčani, ki so se v drugi polovici polčasa dvignili, so znova poskusili v 36. minuti prek Jana Repasa, v 42. minuti pa je cilj zgrešil še Brnić.

V drugem polčasu je Klemen Pucko v 59. minuti po kotu streljal z leve strani in za malo poslal žogo mimo nasprotne vratnice, pred tem pa sta obe ekipi tudi imeli nekaj neuspešnih poskusov.

Potem ko se je igra dokaj umirila, pa je v 75. minuti Maribor, ki je v drugem polčasu zamenjal igralni sistem na tri srednje branilce, povedel. Marko Božić je žogo poslal v globino v kazenski prostor, tam pa je Roko Baturina "s pomočjo" enega domačih igralcev premagal Obradovića. Mura je poskušala priti do izenačujočega zadetka, a zaman, med drugimi je Mihael Klepač zgrešil v 83. minuti.

Mura bo v 8. krogu v petek gostovala v Novi Gorici, Maribor pa bo dan pozneje gostil sežanski Tabor.