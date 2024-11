Maribor z minimalno zmago na domačih tleh, padle so Radomlje

Izenačeno predstavo v Ljudskem vrtu je odločil zadetek Orpheja Mbine v 20. minuti, s tremi točkami in osmo zmago pa je Maribor na vrhu vsaj začasno točkovno izenačen z Olimpijo. Slednjo v nedeljo čaka gostovanje pri Celju. Radomljani po koncu niza štirih zaporednih zmag ostajajo pri 17 točkah in so sedmi.

Maribor je moral po tesni pokalni zmagi proti Preddvoru dvoboj 14. kroga DP odigrati brez Josipa Iličiča, ki je počival zaradi rumenih kartonov.

Domači so po dobrem začetku Radomljanov prvi zapretili v šesti minuti, a je žoga po strelu Nika Grlića z okoli 12 m končala naravnost v naročju Emila Velića.

Velić je svojo zasedbo rešil tudi v osmi minuti, ko je posredoval pred Orphejem Mbino. V 17. minuti so na drugi strani poskusili tudi gosti, a je žoga po strelu Stjepana Davidovića končala daleč prek vrat.

Na začetku 20. minute pa so domači povedli. Po lepi kombinaciji je do strela z levico z roba kazenskega prostora prišel Sheyi Ojo, žoga je zadela vratnico, na pravem mestu pa je bil Orphe Mbina in dosegel svoj peti gol v prvenstvu.

Radomljani bi morali izenačiti v 37. minuti, ko je po lepi podaji Roka Štormana na desni preigraval Davidović, podal v osrčje kazenskega prostora, tam pa je iz ugodnega položaja prek gola meril prav Štorman.