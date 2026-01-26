Maribor z odmevno zimsko okrepitvijo, prišel najboljši strelec Mure

Dario Vizinger je v Sloveniji nosil drese Rudarja, Celja in Mure, tako da je v slovenskem prvenstvu odigral že 144 tekem in dosegel 59 golov, v mlajših selekcijah pa je bil 20-krat državni reprezentant.

"Dario je preverjen napadalec in pravi ekipni igralec. V ekipo prinaša izkušnje, dodatno raznovrstnost v napadu, ob tem pa tudi zelo dobro pozna tako ligo kot Maribor," je ob tem dejal vodja nogometnih operacij NK Maribor Cem Basgul. "Maribor ima vedno visoke cilje, kar mi osebno zelo ustreza, saj imam rad izzive. Izzivi me dodatno motivirajo in verjamem, da bo ta zgodba uspešna," pa je dodal Vizinger.