Maribor z remijem proti Celju prekinil niz treh ligaških porazov

Nogometaši Maribora so na tekmi šestega kroga slovenske prve lige proti Celju remizirali in vpisali šele četrto točko v sezoni. Varovanci novega stratega Damirja Krznarja so po 23 minutah tekme po zaslugi Marka Božića vodili že z dvema zadetkoma prednosti, a so jo že pred koncem prvega polčasa zapravili.

Potem ko je Maribor pod vodstvom Damirja Krznarja v četrtek na evropski tekmi z remijem proti Cluju prekinili niz šestih porazov, je danes v obračunu s Celjem iskal tudi zelo želeno zmago. Sprva mu je kazalo dobro, saj je po dveh golih Marka Božića vodil z 2:0, toda še v prvem polčasu je z enako mero vrnil Charles Ikwuemesi. V lepi tekmi pa je bil to tudi zaslužen končni izid. Celjani so zdaj sredi lestvice pri sedmih točkah, Maribor jih ima po novem štiri oziroma 14 manj od vodilne Olimpije. Mariborčani, pri katerih je tako kot pri Celjanih manjkalo kar nekaj poškodovanih nogometašev, tudi Nemanje Mitrovića po zlomu nosu še ni bilo v kadru, so odločno začeli, v šesti minuti je Roko Baturina prišel do strela, a meril preveč po sredini, tako da je Matjaž Rozman žogo odbil, malce zatem je z leve poskusil Ivan Brnić, toda žoga se je v loku odbila pred vrata, kjer bi jo moral Rozman le ujeti, a je neposrečeno posredoval, tako da jo je ob njem z glavo v mrežo potisnil Božić. Kmalu zatem so tudi Celjani grozili v kazenskem prostoru domačih, a pravega zaključnega strela niso sprožili, skorajda pa bi Luka Uskoković dosegel avtogol. V 13. minuti je z glavo poskusil Nene Gbamble, Menno Bergsen pa je s konicami prstov žogo poslal čez prečko. V 21. minuti pa je na drugi strani s strelom iz obrata poskusil Rok Kronaveter, Rozman pa je dobro posredoval in žogo odbil v kot. Takoj po tem so imeli domači novo lepo priložnost, a iz bližine žoge ni uspelo potisniti čez golovo črto ne Baturini ne Aljažu Antolinu. Zato pa jo je po novem kotu uspelo spet Božiću, v osrčju kazenskega prostora je streljal z glavo in povišal na 2:0. V 37. minuti pa so se svojega prvega zadetka veselili tudi Celjani, Charles Ikwuemesi je zadel z glavo po podaji z leve strani. Po priložnosti Brnića, ki je zgrešil cilj, pa je v 41. minuti znova zadel Ikwuemesi. Rozman je poslal dolgo žogo na mariborsko polovico, Sven Šoštarič Karič je naredil napako in z glavo le na kratko žogo poslal proti svojemu vratarju, a jo je prestregel celjski napadalec in nato znova matiral Bergsna. Ikwuemesi je tudi v uvodu drugega dela znova opozoril nase, a je žoga končala malo mimo vrat, tudi sicer pa so Celjani v teh trenutkih pustili boljši vtis, med drugim je Nino Kouter v 60. minuti od daleč zgrešil mariborska vrata. Minuto pozneje je spet zadel Ikwuemesi, ko je sam stekel v kazenski prostor, a bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 2:2. V 64. minuti so imeli tudi domači izjemne priložnosti v enem napadu, najprej se je preveč zapletel Baturina, a le oddal žogo do Božića, ki je streljal s približno osmih metrov, vendar je strel blokiral Dušan Stojinović. Isti igralec je poskusil tudi v 92. minuti, a takrat slabo streljal od daleč. Maribor bo v 7. krogu v nedeljo gostoval pri Muri, Celje pa bo v petek gostilo Gorico.