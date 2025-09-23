Svetli način
Nogomet

Maribor z rekordno uradno zmago v naslednji krog pokala

Jurovski Dol, 23. 09. 2025 20.45 | Posodobljeno pred 48 minutami

Nogometaši Maribora so v osmini finala pokalnega tekmovanja odpotovali v Jurovski Dol, kjer so zabeležil rekordno zmago na uradnih tekmah. Vijoličasti so slavili z 0:13 in prišli do napredovanja v naslednji krog tekmovanja.

Jurovski Dol - Maribor
Jurovski Dol - Maribor FOTO: NK Maribor

Na tekmi v dežju so Mariborčani povedli že v 2. minuti, ko je zadel Tine Čuk. Gostitelji prvič do zaključka v 10. minuti, dve minuti kasneje pa se je znova zatesla domača mreža. Še drugič je asistiral Čedomir Bumbić, iz bližine pa je spretno zaključil Orphe Mbina. Štiri minute pozneje 0:3, drugič je zadel Čuk, tokrat s pravočasno podajo Ali Reghba. Vmes se je nekajkrat z odličnimi posredovanji izkazal domači vratar Matic Repa, ni pa mogel preprečiti četrtega zadetka v 34. minuti, ko je žogo v mrežo potisnil Reghba. Po napaki obrambe gostiteljev je Mbina v 36. minuti z udarcem z roba kazenskega prostora zadel za 0:5, tri minute pozneje pa se je po podaji Čuka podpisal pod hat-trick.

V 47. minuti je še drugič zadel Reghba, po podaji Bumbića. Nato je strelski delež povečal Mbina, z zaporednima goloma. Najprej po predložku Bumbića s spretnim preusmerjanjem, za peti gol pa po odbitku, ko je vratar Repa posredoval ob udarcu Reghbe. V 54. minuti pa dvomestni rezultat: Žan Meško s podajo po tleh z desne strani, Reghba je iz bližine potisnil žogo v mrežo. V 69. minuti se je med strelce vpisal tudi Meško, za prvenec v vijoličastem z udarcem po tleh z levo nogo. V 75. minuti je zabil še Sheyi Ojo, po prekršku nad njm je bila dosojena enajstmetrovka, Ojo je prevzel vlogo izvajalca in žogo usmeril v desni spodnji kot. Ojo pa je v 82. minuti zadel še drugič, ko je po podaji Čuka zabil z natančnim strelom za končno, doslej najvišjo zmago na uradnih tekmah Maribora.

nogomet pokal jurovski dol maribor
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 21.36
+0
Saj edino proti takim znajo zmagat. Naslednja tekma pa proti cicibanom Spodnjega Dupleka,...
ODGOVORI
1 1
boslo
23. 09. 2025 21.40
-2
Doktor 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 2
