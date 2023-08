Maribor za tretjo zaporedno ligaško zmago doma premagal Bravo

Nogometaši Maribora so v 4. krogu slovenske prve lige doma premagali Bravo z 2:1. Mariborčani so novo ligaško sezono tako začeli s tremi zmagami. Pred tekmo z Bravom so s 4:0 premagali Radomlje, z 1:0 Aluminij. Šiškarji so medtem za uvod doma ugnali Rogaško z 2:0 in nato z 1:1 remizirali v Domžalah.

Srečanje so nekoliko pogumneje krenili nogometaši Brava, že takoj na uvodu je Jakoslav Stanković sprožil čez gol Ažbeta Juga. Počasi so Mariborčani le začeli prevzemati pobudo, prvič so bili resneje nevarni po strelu Xhuliana Skuke iz težkega položaja, a je bil na mestu Matija Orbanić. Obe ekipi sta si nato ustvarili nekaj polpriložnosti, še najbližje zadetku je bil poskus Marka Španringa, a je ta meril le v naročje domačega čuvaja mreže. Le minuto zatem pa so do vodstva prišli vijolični. Marko Božić je z roba kazenskega prostora žogo poslal v daljši vratarjev kot, Orbanić pa je bil pri tem strelu brez moči. Mariborčani so hitro podvojili vodstvo. Po preigravanju Skuke ga je znotraj kazenskega prostora nepravilno zaustavil Beno Selan, glavni sodnik Denis Halilović pa je dosodil najstrožjo kazen. To je za 2:0 zanesljivo izvedel Josip Iličić. V naslednjih minutah je bil Maribor več pri žogi, a si nevarnejših poskusov ni priigral. Najlepšo priložnost za znižanje je za Ljubljančane v 38. minuti zapravil Nikola Janjić. Ta se je sam znašel iz oči v oči z Jugom, toda slednji je bil uspešnejši. Ob koncu prvega dela je do priložnosti prišel še Arnel Jakupović, a je streljal mimo leve vratnice Orbanića. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tako kot prvi polčas so tudi drugega Ljubljančani začeli precej bolje od tekmeca. Jug se je moral hitro izkazati z obrambama po strelih Matije Kavčiča in Stankovića. Slabih deset minut kasneje je domači vratar posredoval še pri strelu Janjića. Toda Šiškarji so vse te priložnosti le kronali z zadetkom. V 57. minuti je po predložku Kavčiča z leve strani igrišča Matej Poplatnik z glavo premagal domačo številko 1 in znižal zaostanek gostov. Zadetek je le predramil Mariborčane, nevarno je kmalu zatem poskušal Aljaž Antolin, vendar se je s parado izkazal Orbanić. Domačini so v 69. minuti izpeljali lepo akcijo, a je Skuka s kakšnih 11 metrov žogo poslal zgolj mimo vrat. Kazen za Maribor je skoraj sledila dobrih pet minut pred iztekom rednega dela, ko je sodnik Halilović po pogledu posnetka dosodil enajstmetrovko za Bravo. Toda še enkrat je bil junak dvoboja Jug na mestu, sprva je ubranil strel Luke Štora, nato pa žogo pred njim še drugič odbil izpred svojih vrat. Ob koncu dvoboja je sprožil še Jan Repas, toda njegov strel ni ogrozil vrat gostov, Mariborčani pa so zdržali do konca in zabeležili tretjo zmago v letošnji sezoni ter tako ostajajo pri polnem izkupičku na vrhu lestvice. icon-expand Statistika tekme Maribor - Bravo FOTO: Sofascore.com Statistika tekme Maribor - Bravo V naslednjem krogu bo Bravo na domači zelenici gostil Koper, Mariborčani pa se odpravljajo na gostovanje k novincu Rogaški. Izidi 4. kroga Prve lige: - sobota, 12. avgust: Olimpija - Domžale 2:1 (1:0) Kalcer Radomlje - Aluminij 0:2 (0:2) - nedelja, 13. avgust: Maribor - Bravo 2:1 (2:0) 20.15 Celje - Rogaška - ponedeljek, 14. avgust: 20.15 Koper - Mura icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke