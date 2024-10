Maribor zanesljivo odpravil Domžale, Koper v izdihljajih ugnal Radomlje

Nogometaši Maribora so v Domžalah upravičili vlogo favorita in brez posebnih težav ugnali zadnjeuvrščene Domžale, ki tako ostajajo brez zmage ter le z dvema točkama. V 38. minuti je dobro mariborsko obdobje napovedal Josip Iličić, odlično je izvedel prosti strel, a mu je veselje preprečil domžalski vratar Rok Vodišek, ki je žogo odbil v kot. Po njem so Mariborčani izvedli lepo akcijo, Jan Repas je žogo poslal v sredino, v kazenskem prostoru pa je svojo kakovost dokazal Orphe Mbina, ki je visoko skočil in z glavo poslal žogo v mrežo. Le tri minute pozneje je sodnik zaradi prekrška nad Janom Repasom dosodil najstrožjo kazen, uspešno jo je izvedel Iličić, žogo je v gol poslal z atraktivno "panenko".

Na začetku drugega dela so Domžalčani spet kazali nekaj več energije, a nevarni niso bili. Gosti so nadzorovali igro, bili tudi nevarnejši, dvakrat je zagrozil Niko Grlič, ob njegovem drugem poskusu se je zatresla prečka. Končni izid je v 84. minuti po bratski akciji postavil Žiga Repas, ki je Vodiška presenetil s strelom z 20 metrov.