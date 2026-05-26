Nogomet

Maribor zapuščata tudi Hilal Soudani in Jan Repas

Maribor, 26. 05. 2026 21.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Hilal Soudani je zadel za prednost Maribora na večnem derbiju.

Potem ko je Pijus Širvys v ponedeljek sporočil, da se poslavlja od najtrofejnejšega slovenskega kluba, je NK Maribor zdaj sporočil, da v prihodnje vijoličnega dresa ne bosta nosila dva izmed glavnih nosilcev igre, Hilal Soudani in Jan Repas.

Kot smo poročali, je Pijus Širvys v čustvenem sporočilu potrdil, da v prihodnje ne bo več nosil dresa Maribora. Litovec je v Ljudski vrt prišel pozimi 2024 iz kluba Panevežys, kjer je pred prihodom v Slovenijo veljal za enega najboljših posameznikov litovske lige. Klub njegovega odhoda še ni potrdil, je pa sporočil, da se od štajerske prestolnice poslavljata Hilal Soudani in Jan Repas, ki sta v zadnjih sezonah veljala za pomembna člana ekipe.

Hilal Soudani
Hilal Soudani
FOTO: Damjan Žibert

Soudani je v treh letih za Maribor zaigral 97-krat, dosegel 36 zadetkov in bil dvakrat zapored nagrajen z nazivom 'Vijol'čni bojevnik', ki ga prejme najkoristnejši igralec sezone. Izkušeni alžirski napadalec je sicer najvidnejši pečat v svoji karieri pustil pri zagrebškem Dinamu, kjer je preživel kar pet let svoje bogate kariere.

Jan Repas
Jan Repas
FOTO: Damjan Žibert

Dvakrat dlje kot slednji pa je vijolični dres nosil starejši od bratov Repas, ki si je ime ustvaril pri Domžalah, na stadion pod Kalvarijo pa se je preselil iz francoskega Caena. V dresu Maribora je 227-krat zakorakal na zelenico, dosegel 27 zadetkov in leta 2022 klubu pomagal osvojiti naslov državnega prvaka.

