Maribor zapuščata tudi Hilal Soudani in Jan Repas

Kot smo poročali, je Pijus Širvys v čustvenem sporočilu potrdil, da v prihodnje ne bo več nosil dresa Maribora. Litovec je v Ljudski vrt prišel pozimi 2024 iz kluba Panevežys, kjer je pred prihodom v Slovenijo veljal za enega najboljših posameznikov litovske lige. Klub njegovega odhoda še ni potrdil, je pa sporočil, da se od štajerske prestolnice poslavljata Hilal Soudani in Jan Repas, ki sta v zadnjih sezonah veljala za pomembna člana ekipe.

Soudani je v treh letih za Maribor zaigral 97-krat, dosegel 36 zadetkov in bil dvakrat zapored nagrajen z nazivom 'Vijol'čni bojevnik', ki ga prejme najkoristnejši igralec sezone. Izkušeni alžirski napadalec je sicer najvidnejši pečat v svoji karieri pustil pri zagrebškem Dinamu, kjer je preživel kar pet let svoje bogate kariere.

