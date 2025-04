Celjani pretijo v Mariboru, domače rešuje izvrstni Jug

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obramba vijoličastih je imela na začetku velike težave s predložki s strani. V 20. minuti so Celjani prišli do še tretje velike priložnosti, po podaji z desne je streljal Vuklišević, a se je Jug še enkrat več proslavil s posredovanjem.

Celjani si ponesrečeno prvenstveno sezono rešujejo v pokalnem tekmovanju. Živi pa so še vedno tudi v Konferenčni ligi, kjer jih v četrtfinalu čaka Fiorentina.

Tako Lendavčani kot Ljubljančani še čakajo prvi pokalni naslov, oboji pa že igrali v finalu. Šiškarji so v velikem finalu nastopili v sezoni 2021/22, ko je bil v Celju premočan Koper, Lendavčani pa so se kot drugoligaš v finale uvrstili dve leti poprej ter izgubili proti Muri.

Tokrat so slednji obstali v četrtfinalu, čeprav so ob nekoliko konkretnejši predstavi povedli v 31. minuti z golom Josipa Špoljarića. Takrat Urošu Likarju ni uspelo žoge zadržati pred golovo črto. V 56. minuti so Šiškarji izenačili, potem ko je po prostem strelu z desne strani z glavo ob bližnji vratnici zadel Matej Poplatnik.

Bravo je bil v tem delu nevarnejši, a se izid ni več spremenil, tako da je sledil podaljšek. Le nekaj sekund po začetku tega so domači naredili napako v obrambi, vratar Žan Mauricio je pri izbijanju nabil žogo točno v Poplatnika, od njega pa se je odbila v mrežo za 2:1. Na 2:2 je v 110. minuti Nafta izenačila po golu Zorana Lesjaka iz bližine.

Kmalu zatem pa je domača zasedba ostala z igralcem manj po drugem rumenem kartonu Kimija Lavrenčiča, a tega gosti niso izkoristili, tako da so sledile enajstmetrovke. Domači nogometaš Hristijan Georgievski je takoj prvi strel poslal visoko čez gol, Nemanja Jakšić je v drugi seriji zgrešil pri Bravu, a takoj za njim na podoben način tudi Naftin Aleks Pihler. Mauricio je nato ustavil slab strel Sandija Nuhanovića, v sedmi seriji pa je Likar obranil poskus Zsomborja Kalnoki-Kisa, Matic Ivanšek pa je zadel za napredovanje Brava.

Koprčani so v torek v Slovenski Bistrici slavili z 2:0 proti drugoligašu Ketyju Emmi&Impolu Bistrici. Bistričani so se pred dvema sezonama že prebili v polfinale, tokrat pa je bil na poti do ponovitve uspeha previsoka ovira Koper. Ta je povedel v 70. minuti, ko je Deni Jurić lepo zaposlil brata Tomija, ta pa je zadel z glavo z nekaj metrov.

Dokončno so gostje pod vodstvom Slaviše Stojanovića zmago potrdili 15 minut pozneje. Po natančno izvedenem prostem strelu s 25 metrov je žogo v mrežo domačih poslal še Denis Popović.