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Nogomet

V Maribor prihaja nov spektakel, v igri kar trije šampionski pasovi

Maribor, 13. 11. 2026 16.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
RZF v Mariboru

V soboto, 28. novembra, bo mariborska Dvorana Tabor gostila prvi Red Zone Fight Night. Na sporedu bodo dvoboji v boksu, ekstremnem boksu in kikboksu, v treh borbah za naslov pa se bodo slovenski borci pomerili z nasprotniki iz Hrvaške, Švice in Italije.

RZF v Mariboru
RZF v Mariboru
FOTO: Red Zone Fight

Januzaj in Pešut v glavni borbi večera

V glavnem dvoboju se bosta Djelon Januzaj in Abel Pešut pomerila za naslov IBO Continental v boksu v kategoriji nad 91 kilogramov. Januzaj, trikratni slovenski državni prvak in dobitnik profesionalnega naslova WBF, je dobil vseh osem dosedanjih profesionalnih dvobojev. Pešut je v profesionalni karieri zabeležil 18 zmag in dva poraza, vse zmage pa je dosegel z nokavtom.

RZF v Mariboru
RZF v Mariboru
FOTO: Red Zone Fight

Pečnik za evropski, Zagoranski za sredozemski naslov WAKO PRO

Za evropski naslov WAKO PRO v full contactu do 81 kilogramov se bosta borila Žiga Pečnik in Adam Mohamed iz Švice. Pečnik je naslov svetovnega prvaka WAKO PRO osvojil leta 2022, evropski naslov pa v letih 2018 in 2021. V tretji borbi za naslov se bo Žiga Zagoranski, svetovni prvak v taekwondoju ITF iz leta 2025, pomeril z Italijanom Mattio Amatuzijem. Odločala bosta o naslovu WAKO PRO Mediteran v disciplini K1 do 71,8 kilograma.

RZF v Mariboru
RZF v Mariboru
FOTO: Red Zone Fight

Tudi z dobrodelno noto

Red Zone Fight je dobrodelna platforma, ki mladim in perspektivnim borcem omogoča nastop pred širšo javnostjo. Z nastopi pridobivajo tekmovalne izkušnje in gradijo prepoznavnost, kar je posebej pomembno za športnike z omejenimi finančnimi možnostmi.

Organizator se je zavezal, da bo po pokritju stroškov dogodka 50 odstotkov čistega dobička namenil tako športnim kot tudi drugim dobrodelnim organizacijam. Ustanovitelj Red Zone Fight Besart Januzaj je za začetek projekta namenil 10.000 evrov v sklad za donacije. Projektu so se kot sponzorji pridružila tudi številna podjetja, ki želijo podpreti mlade borce in druge dobrodelne organizacije.

RZF v Mariboru
RZF v Mariboru
FOTO: Red Zone Fight
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