Maribor gladko zmagal v Stožicah

Nogometaši Maribora so prekinili serijo dveh zaporednih porazov in v ljubljanskih Stožicah, stadionu, na katerem so se vedno dobro počutili, premagali drugo najuspešnejšo ekipo pokoronskega obdobja, Bravo. Varovanci Sergeja Jakirovića so tekmo odigrali odločno, čeprav so že izgubili realne možnosti za 16. naslov prvaka, pa je bila tekma zanje pomembna v boju za uvrstitev v evropsko ligo.

Reči bi lahko vse rešili v svoj prid že v prvem polčasu. Na začetku so prevzeli pobudo na igrišču, domači vratarIgor Vekič je imel veliko dela. Izkazal se je ob strelih Emirja Derviševića, povratnika po poškodbi Roka Kronavetra, Luke Zahovića, slednji je iz ugodnega položaja streljal tudi čez gol.