Maribor po zmagi proti Muri že pet točk pred Olimpijo

Mauro Camoranesi je po štirih zaporednih porazih vendarle našel način, kako ukaniti kolega na klopi Mure, Anteja Šimundžo, ki je do zdaj dobil vse štiri medsebojne tekme z argentinsko-italijanskim strokovnjakom. Mariborčani so namreč v drugem medsebojnem obračunu Maribora in Mure v sezoni zmagali in se tekmecem oddolžili za poraz v Murski Soboti. S tem so tudi prekinil soboški niz petih tekem brez poraza in povečali svojo prednost pred drugouvrščeno Olimpijo na pet, pred Muro pa na šest točk. Šimundža se je Mariborčanom zoperstavil z napadalno taktiko. Sobočani se v Ljudski vrt niso prišli branit, zato je bila tekma odprta in zanimiva. V prvem delu so bili Mariborčani za odtenek nevarnejši, a gola niso dosegli. Že v šesti minuti je Nino Kouter blokiral nevaren strelAljoše Matka, takoj zatem se je po kotu priložnost ponudila Roku Kronavetru, z glavo je streljal čez gol. Bližje vodstvu pa so bili vseeno Sobočani. V 20. minuti je Tomi Horvatstreljal s 17 metrov, toda veselje mu je preprečila prečka. Do konca polčasa sta imela priložnosti še Jan Mlakar, ki je preslabo streljal, da bi lahko premagal vratarja, in Kronaveter, pri njegovem strelu je spet uspešno posredoval borbeni Kouter.