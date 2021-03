Gajser: Fantov ne smejo zmesti zapisi ali ugibanja, kdo bo trener

"Fokus je samo vsaka naslednja tekma. Fantov ne smejo zmesti zapisi ali ugibanja, kdo bo trener v dolgoročnejšem obdobju, ampak morajo biti osredotočeni na svoje delo in svoje obveznosti. Takšno je tudi moje načelo. Če ne bi tako razmišljal, potem prejšnjih dveh tekem ne bi izpeljali tako. Pogovoril sem se s športnim direktorjem, predstavil mi je naloge, ki jih moram opravljati. In zanima me samo to, da vidim Maribor na igrišču v takšni podobi, kot si ga vsi želimo videti. 12 finalnih tekem imamo pred seboj. Če bomo nadaljevali na takšen način, sem prepričan, da bomo prišli do cilja in na koncu bili tam, kjer si želimo," je za uradno spletno stran vijoličastih izčrpen Gajser, ki je v preteklosti že nekajkrat opravljal vlogo "gasilca".