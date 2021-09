Za mariborsko nogometno ekipo so burni dnevi, v katerih je odšel trener Simon Rožman – začasno ga je zamenjal Radovan Karanović – in v katerih je suspenz doletel Andreja Kotnika, za nameček pa je morala na štajerskem derbiju proti Celju igrati še brez kaznovanega Nemanje Mitrovića in Martina Milca, Marcosa Tavaresa, Aleksa Pihlerja, Roka Maherja in Vida Kodermana, ki imajo težave z zdravjem. A vijoličasti so le prekinili dolg niz brez zmage, ki je trajal vse od 14. avgusta, in proti Celjanom odigrali eno boljših tekem v sezoni (2:0).

icon-expand Blaž Vrhovec se je vrnil v ekipo Maribora. FOTO: Aljoša Kravanja "Razpletlo se je po najlepšem scenariju. Najpomembnejše je, da smo zmagali. Čestitke fantom za odnos, med tekmo so uspešno onemogočali tekmece in vsi skupaj smo lahko zadovoljni s prikazanim," je po uspešni premieri v vlogi začasnega trenerja za spletno stran vijoličastih poudaril Radovan Karanović, ki je imel v ponedeljek nehvaležno nalogo prevzeti vodenje in v treh dneh izzvati odziv moštva. Ob tekmecih je bilo treba premagati tudi psihološko oviro, posledico dejstva, da so Mariborčani z igrišča s popolnim izkupičkom nazadnje odšli 14. avgusta po dvoboju s tekmeci iz Sežane. "Nedvomno je bila prisotna psihološka ovira. Ko je Maribor tako dolgo brez zmage, je razumljivo, da se čuti pritisk v mestu, na klub. V teh treh skupnih dnevih je bilo najpomembnejše ekipo spraviti v ustrezno psihološko stanje in zelo sem vesel, da nam je s skupnimi močmi uspelo." icon-link Maribor – Celje FOTO: Sofascore.com Karanović je posegel po spremembi igralnega sistema v 4-2-3-1 ... "Vrnil se je Blaž Vrhovec, ostali smo brez Nemanje Mitrovića, tako da smo opravili le še eno spremembo v začetni enajsterici. Ne glede na to pa smo največ naredili z disciplino med igro, še posebej v fazi obrambe. Fantje so tekmo opravili na ustrezen način. Naš namen je bil iz faze dobre obrambe priti do hitrih prehodov. To nam je uspevalo in imamo dovolj razlogov za zadovoljstvo," je za uradno spletno stran kluba dejal nekdanji pomočnik trenerja v Krškem. "Ni časa za pretirano veselje, takoj se usmerjamo k novemu izzivu, ima pa zmaga dvojni pomen. Verjamem, da bo prinesla tudi določeno mero razbremenitve, da bodo lahko igralci nadaljevali bolj sproščeno in v Domžalah odigrali še eno zelo dobro tekmo."