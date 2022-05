Radomljani Celjanom prizadejali nov poraz

V Domžalah sta se merili ekipi, ki sta v pravem tekmovalnem smislu že končali sezono. Oboji so si zagotovili obstanek v ligi, obenem pa nimajo niti več možnosti za preboj na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Strateg mlinarjev Nermin Bašić je dejal, da so se izpraznili, potem ko so si prejšnji teden zagotovili zgodovinski obstanek v ligi, obenem pa tokrat ni mogel računati na kaznovana Luko Gučka in Matea Mužeka. Tudi Celjani so ob še nekaj boleznih in poškodbah zaradi kazni pogrešali dva nogometaša, in sicer Ivana Majevskega in Davida Zeca, vendar si je trener Simon Rožman zaželel zmagovitega zaključka sezone, ki naj bi bil dober obet za prihodnjo sezono. Toda Radomljani mu niso uresničili teh želja in Celjane z zmago prehiteli na lestvici, sami so zdaj sedmi. Radomljani so v deseti minuti prvič izigrali celjsko obrambo, na koncu je bil sam pred vrati Gedeon Guzina, ki pa je žogo poslal v prečko, a so sodniki pri tem dosodili tudi prepovedan položaj. Pozneje sta obe ekipi prišli še do nekaj zaključnih strelov, ki pa so bili preslabi oziroma premalo natančni, v 42. minuti pa je pri Celjanih proti vratom z glavo sprožil Žan Medved, a je Emil Velić žogo ukrotil.

Takoj po začetku drugega dela je Gal Primc izbil žogo tik pred golovo črto po Medvedovem poskusu, malce pozneje je bil nenatančen Nene, v 54. minuti pa je Guzina povedel Radomlje v vodstvo, ko je sam stekel proti vratom Celja. Pregled posnetka je pokazal, da se je za malo izognil prepovedanemu položaju. V 59. minuti je na drugi strani Ivan Božić streljal po tleh, Velić pa je bil na mestu. Le malce zatem je Grigorij Morozov naredil prekršek na robu kazenskega prostora nad Tomislavom Mrkonjićem in si po posredovanju Vara prislužil neposredni rdeči karton kot zadnji igralec obrambe. Mrkonjić je nato izvedel prosti strel, toda Matjaž Rozman je bil na mestu. Zato pa je slednji znova klonil v 63. minuti, ko je Guzina po napaki Dušana Stojinovića spet sam stekel proti vratom Celja in rutinirano zadel. Le malce zatem so imeli domači v enem napadu še dve lepi priložnosti, a je ostalo pri 2:0. Tudi pozneje so prevladovali domači, si priigrali še nekaj lepih priložnost za povišanje vodstva, tekmo pa bolj ali manj mirno pripeljali do zanje srečnega konca. Ester Sokler je v sodniškem dodatku iz bližine le kozmetično popravil izid.

Izid:

Kalcer Radomlje - Celje 2:1 (0:0)

Guzina 55., 64.; Sokler 95.

RK: Morozov 62./Celje