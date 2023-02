Mariboru štajerski derbi in drugo mesto na lestvici

Derbi kroga v Ljudskem vrtu se je začel z minuto molka v spomina na preminulega nekdanjega nogometaša tako Maribora kot Olimpije Antona Čeha , tudi očeta nekdanjega reprezentanta Aleša Čeha . So ga pa vijolični igrali brez kaznovanega Josipa Iličića in tudi trenerja Damirja Krznarja , medtem ko niti pri Celju zaradi disciplinskih razlogov spet ni bilo stratega Romana Pilipčuka . Manjkal je tudi kaznovani vezist Nino Kouter . Obe ekipi sta do te tekme v uvodnih treh spomladanskih krogih osvojili po sedem točk, zdaj imajo tri več Mariborčani, ki so zasluženo vpisali 13. zmago in na lestvici spet prehiteli današnjega tekmeca. Zdaj za Olimpijo zaostajajo 14 točk, Celjani, s prvim porazom po petih tekmah, na tretjem mestu še dve več. Ekipi sta tekmo začeli živahno, v tretji minuti je pri Celju v kazenskem prostoru cilj zgrešil Aljoša Matko , minuto pozneje pa je Maribor povedel. Po podaji z desne strani je svoj peti gol sezone dosegel Ivan Brnić , ki je do žoge prišel na enajstih metrih. Potem ko je naslednjo priložnost v 12. minuti pri domačih zapravil Jan Repas s strelom z razdalje, pa je dve minuti pozneje domači vratar izvrstno posredoval po strelu Damjana Vukliševića z glavo in ohranil prednost domačih.

Ti pa so udarec doživeli v 29. minuti, ko si je Gregor Sikošek poškodoval koleno in moral iz igre. Toda to ni preveč šokiralo njegovih soigralcev, ki so v 35. minuti podvojili prednost. Brnić je bil takrat v vlogi podajalca z leve strani, pred vrati pa se je spet najbolje znašel najboljši strelec lige Žan Vipotnik, ki je dosegel svoj 14. gol oziroma 11. na zadnjih sedmih tekmah. Celjani so med polčasoma dodobra posegli v ekipo in takoj opravili tri menjave, imeli v uvodu drugega polčasa dva prosta strela iz ugodnih položajev, vendar Luki Bobičancu tega ni uspelo izkoristiti. V 54. minuti pa so znova zagrozili Mariborčani, s 15 metrov je streljal Marko Tolić, Matko Obradović pa je bil na mestu. Čeprav so Celjani opravili dodatne menjave za bolj napadalen pristop, pa so domači bolj ali manj brez težav nadzorovali potek tekme. Sami so v 77. minuti imeli novo obetavno akcijo, a jo je Andraž Žinič po dobrem prodoru slabo končal, v 82. minuti pa je Obradović preprečil nov zadetek Brniću po strelu iz bližine. Brnić je sicer imel še nekaj (pol)priložnosti, a mu ni uspelo izboljšati strelskega izkupička.

Maribor bo v 25. krogu v nedeljo gostoval pri Muri, Celje pa bo dan prej gostilo Gorico.

Izidi:

Bravo - Mura 0:0



Kalcer Radomlje - CB24 Tabor Sežana 0:0



Koper - Olimpija 0:1 (0:0)

Kvesić 51.



Maribor - Celje 2:0 (2:0)

Brnić 11., Vipotnik 33.