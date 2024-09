Šimundža miri strasti: Ni moje delo, da komentiram sodnike

Nedeljski večni derbi je upravičil svoj sloves. Nogometaši Olimpije in Maribora so pokazali všečno in odprto predstavo, čeprav je bilo poznati, da obojne v četrtek čaka odločilna tekma za evropsko jesen. Na tribunah se je zbralo skoraj deset tisoč navijačev, ki so – z izjemno neljubih dogodkov v 16. minuti – poskrbeli za odlično vzdušje. Mariborski privrženci so imeli med in po tekmi številne pripombe nad delom sodniške zasedbe, Ante Šimundža pa je bil po obračunu realen in dela sodnikov ni želel obešati na velik zvon. Obenem je pohvalil svoje varovance za prikazano.