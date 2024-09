Celjani boljši od Domžal, Mariborčani pa od Nafte

Celjani so povedli že v tretji minuti, ko si je veliko napako privoščil Tom Alen Tolić, kar je z odličnim zaključkom izkoristil Armandas Kučys. Litvanski napadalec je imel novo priložnost že v sedmi minuti, a je v zaključku napada izgubil ravnotežje.

Domžalčani so se nato uspeli pobrati in nekoliko dvigniti nivo svoje igre. Na račun tega so v 11. minuti preko Danijela Šturma dosegli zadetek, a je bil krilni napadalec Domžal ob tem v globokem prepovedanem položaju in ostalo je pri vodstvu Celja.

Na drugi strani se je pred vrati domačih po podaji Ivana Brnića znova znašel Kučys, a je njegov strel odbil Ajdin Mulalić, medtem pa je prišlo tudi do močnega trka med celjskim napadalcem in vratarjem Domžal. Tudi varovanci Alberta Riere pa so v nadaljevanju prvega dela igre dosegli neregularen zadetek, ko je bil še drugič natančen Litvanec Kučys.

Tudi v drugem delu so bili Celjani boljši nasprotnik. Prva priložnost drugega dela je pripadla Luki Bobičancu, Hrvat v celjskih vrstah pa je bil premalo natančen. Nevarno situacijo si je po protinapadu priigrala tudi domača zasedba, a je bil na pravem mestu Matjaž Rozman.

V 66. minuti se je manjši pritisk Celjanov obrestoval, podajo rezervista Clementa Lhernaulta je unovčil Brnić, upe Domžalčanov pa je v zaključku tekme pokopal Svit Sešlar, ki je še na tretji tekmi v članskem dresu Celja zatresel mrežo nasprotnika.

Maribor uspešen v Lendavi

Mariborčani so v dvoboj v Lendavi morali brez Josipa Iličića in še nekaterih že prej odsotnih igralcev, a so bili vseeno v vlogi nespornega favorita. Te vloge v prvem polčasu niso upravičili, v drugem pa so hitro strli odpor sicer odločne domače zasedbe. S peto zmago so se na lestvici prebili tik za Olimpijo, za katero zaostajajo za točko, Nafta pa je po sedmem porazu osma.

Lendavčani so na tekmi prvi zagrozili, ko je v šesti minuti z glavo poskusil Rok Pirtovšek, vendar je Ažbe Jug žogo ujel. Mariborčani so prvo lepšo akcijo izpeljali v 20. minuti, ko je z volejem poskusil György Komaromi, a meril malce previsoko.

Milan Klausz je takoj zatem na drugi strani prišel do odprtega strela, vendar Jug ni imel veliko težav z njim, Etienne Beugre pa je v 26. minuti sam prišel v kazenski prostor Nafte, kjer pa ga je dobro ustavil Žan Mauricio.

Tudi Nafta pa je še naprej testirala mariborsko obrambo, med drugim je Tom Kljun v 39. minuti sprožil z desne strani in zgrešil cilj, tako kot tudi Darko Hrka, ko se je odločil za strel od daleč v 44. minuti.