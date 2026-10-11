Mariborčani do polnega izkupička v Grosuplju, uspešna tudi Nafta

Vodilni Mariborčani so tudi v Grosupljem, kjer so se opekli v prejšnji sezoni v pokalnem tekmovanju, nadaljevali niz neporaženosti. Do šeste zmage pa so prišli po zaslugi boljšega drugega polčasa, saj so v prvem razočarali s predstavo in po prvih 45 minutah tudi zaostajali. Zdaj so pri 23 točkah oziroma štirih več od prvega zasledovalca Kopra. Brinje so z 11 točkami na osmem mestu. Dvoboj v Grosupljem so predvsem Mariborčani začeli kar zadržano, konkretnejši so bili gostitelji, a prav resno niso ogrozili Ažbeta Juga v vratih Štajercev. Slednji je v 21. minuti šel nekoliko iz vrat, kar je opazil Maj Rorič in ga poskusil ukaniti z lobom, a zgrešil. Izbranci Darka Milaniča v prve pol ure v napadu niso pokazali ničesar, na drugi strani pa so igralci Gorana Markovića kar precej poskušali z nevarnimi podajami s strani.

Mariborski nogometaši so težje od pričakovanj prišli do zmage proti Brinju iz Grosupljega. FOTO: Luka Kotnik

So pa gosti v 43. minuti le prišli do lepe priložnosti, a jo je s preslabim strelom zapravil Isaac Tshipamba. Zato pa je svojo na drugi strani izkoristil Haris Vučkić, ki je z odprtima rokama sprejel darilo izkušenega Juga. Ta se je namreč zapletel izven kazenskega prostora, Vučkić mu je žogo odvzel in jo le še potisnil v prazno mrežo. Milanič je na začetku drugega polčasa opravil dvojno menjavo, na pomoč napadu je prišel tudi Luka Zahović. Po minuti nadaljevanja pa so Mariborčani tudi izenačili, ko je po podaji z desne strani svoj peti ligaški gol v sezoni dosegel Tio Cipot. Po golu z izjemo redkih prebliskov novih nevarnosti za ena ali druga vrata ni bilo, je bila pa vijolična zasedba tista z izdatno terensko premočjo.

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V 68. ji je to uspelo tudi unovčiti. Po nizki Cipotovi podaji z leve strani je Tshipamba iz bližine žogo poslal v prečko, od nje pa se je odbila v hrbet domačega vratarja Jake Zrneca in čez golovo črto za mariborsko vodstvo. Marković je takoj reagiral s trojno menjavo, zvezno linijo je osvežil tudi Milanič, bolje pa so svoje naloge zadrževanja prednosti opravljali Milaničevi rezervisti. Šele v 86. minuti je Nal Lan Koren prišel do odprtega strela z razdalje, vendar Jug z njim ni imel veliko dela. Na drugi strani bi lahko Tshipamba dokončno odločil tekmo, ko je povlekel v protinapad, a na koncu preveč okleval, tako da ga je blokiral Dominik Ivkić.

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Lendavčani slavili proti Bravu

Lendavčani so proti Šiškarjem zasluženo prišli do zmage, ugnali so jih še drugič v sezoni. Potem ko so v prvem polčasu povedli, so v drugem delu tudi po zaslugi Bravovega vratarja Matjaža Rozmana zapravili še številne priložnosti. Zdaj so pri 16 točkah in na četrtem mestu lestvice. Dve točki več ima današnji tekmec, ki je v uvodu tekme zapravil enajstmetrovko in na koncu končal niz štirih tekem brez poraza. Ekipi sta v Lendavi kar živahno začeli, v 13. minuti pa je nastopil prvi razburljiv dogodek, ko je žoga Kimija Lavrenčiča zadela v roko v kazenskem prostoru po strelu Marwanna Nzuzija. Sodnik Denis Šabanagić je po pregledu posnetka pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je v 15. minuti izvedel Sandi Nuhanović, a je njegovo namero prebral Lucas Erjavšek in preprečil vodstvo Brava.

Nogometaši Brava so klonili z 0:1 v Lendavi. FOTO: NK Bravo

Sledilo je mirnejše in bolj ali manj enakovredno nadaljevanje brez izrazitih priložnosti vse do 35. minute. Takrat je gostujoči vratar Matjaž Rozman najprej preprečil avtogol Lana Štravsa, ki je poskušal izbijati po podaji z leve strani, odbito žogo pa je iz bližine v mrežo poslal Amadej Maroša. Ta je tako dosegel sedmi gol v sezoni in je na vrhu lestvice strelcev. V 40. minuti je imela Nafta še eno obetavno akcijo, ko je do strela iz bližine z leve strani prišel Shyon Omrani, vendar žogo poslal v zunanji del mreže, novo lepo priložnost pa v 50., ko je Aleks Pihler iz bližine streljal z glavo, na mestu pa je bil Rozman. Dvajset minut pozneje je imela domača zasedba protinapad za 2:0, ko je Josip Ivan Zorica potegnil v kazenski prostor, preigral Rozmana, žogo pa poslal mimo vrat.

Lendavčani so zasluženo slavili v dvoboju z rumenimi iz Ljubljane. FOTO: NK Bravo

Zorica je imel že minuto pozneje novo priložnost, takrat mu je veselje preprečil Rozman, izkušeni čuvaj mreže pa je nato dobil še dvoboj ena na ena z Matyasem Vidnyanszkim. Ob tem naletu Lendavčanov je gostujoči strateg Aleš Arnol hitro poslal v igro vseh pet rezervistov, Nafta pa nadaljevala zapravljanje priložnosti, v 86. je med drugim Ibrahim Halilou v zadnjem trenutku blokiral strel Zorice iz bližine. Prva liga Telemach, 11. krog, izida nedeljskih tekem: Nafta 1903 - Bravo 1:0 (1:0) Brinje Grosuplje - Maribor 1:2 (1:0)