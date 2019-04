Mariborčani do zadetka prednosti pred povratno tekmo

Nogometaši Maribora, ki so v začetku aprila poskrbeli za nekaj pozornosti s tem, ko so se pojavila namigovanja o tem, da trener Darko Milanič ni več varen na trenerskem stolčku, so "krizo", ki so jo končali s sestankom celotnega strokovnega vodstva kluba in po besedah športnega direktorja Zlatka Zahoviča s "100-odstotno podporo Milaniču", prestali brez večjih prask. Čeprav igra ni navdušila, so 'vijolični' prišli do prednosti.

Prvi polčas ni ne eni ne drugi ekipi prinesel prednosti. Maribor je v polju malce prevladoval, a znova ni bil konkreten. Na drugi strani so Sobočani nekajkrat poskusili, v 11. in 30. minuti Luka Bobičanec, v 18. Klemen Šturm, v 34. pa še Nino Kouter, a so bili streli premalo natančni ali pa je bil na mestu Kenan Pirić. Domači so še najbolj zagrozili v 39. minuti, ko je Luka Zahović iz obrata meril previsoko. Tri minute pred tem je v kazenskem prostoru Mure padel Aleks Pihler v dvoboju z Maticem Maruškom, vendar se sodnik ni oglasil.