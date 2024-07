Mariborčani evropsko sezono začenjajo v Plovdivu, na voljo tudi Iličić

OGLAS

Pred potjo v Plovdiv, kamor bodo vijoličasti z graškega letališča poleteli v sredo zjutraj, je zagotovo glavna novica, da bo Ante Šimundža lahko računal na Josipa Iličića, za katerim je dolgo poletje v reprezentančnem dresu. Po izpadu Slovenije v osmini finala proti Portugalski je "Jojo" dobil pet dni dopusta in se nato vrnil v klubski tabor. Šimundža zadovoljen s pripravami: Nadgradili smo avtomatizme in principe v igri Mariborčani so v pripravljalnem obdobju sicer odigrali šest tekem, premagali so Ormož (14:0), Budućnost (3:0), Spartak Trnavo (2:1) in CSKA 1948 (2:1), izgubili z Rapidom iz Bukarešte (0:4) ter remizirali z Egnatio (2:2). "Zadovoljen sem predvsem zaradi spoznanja, da nismo imeli večjih težav s poškodbami. Manjše smo odpravili sproti. Posameznikom manjka nekaj trenažnega procesa, a to ni velika skrb, saj bodo zaostanek nadoknadili v prihodnjih dneh. Po tekmah, ki smo jih odigrali med pripravami, je opazno, da je prenos s treningov v tekme dokaj dober. Avtomatizme in principe v igri smo nadgradili ter poskrbeli za določene popravke v primerjavi s prejšnjo sezono," je povedal Šimundža, ki ga skrbi stanje Blaža Vrhovca. Izkušeni vezist ima težave s kolkom in tokrat še ne bo na voljo.

Ante Šimundža brez dlake na jeziku napoveduje lov na zmago. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pozorni na Popova in tranzicijo v fazo napada Botev je redni del prejšnje sezone bolgarskega prvenstva sklenil na sedmem mestu, kvalifikacije za Ligo Evropa pa si priboril z zmago v pokalu, kjer je v finalu premagal nekdanji klub Anteja Šimundže Ludogorec. "Med posamezniki velja izpostaviti Ivelina Popova, ki je reprezentant Bolgarije in zelo izkušen igralec. Imajo hitrost na določenih položajih, največja moštvena kakovost je tranzicija v fazi napada in na te zadeve bomo morali biti zelo pozorni. Čaka nas 180 minut, druga tekma je doma, na prvi želimo priti do pozitivnega izhodišča. Če je to prednost, bomo videli na koncu, po razpletu. Pomembno je, da smo tekmovalni. Razmišljamo pa najprej le o prvi tekmi. Naredili bomo vse, da bomo v četrtek na čim višji ravni," je glede tekmece povedal strokovnjak na klopi Maribora.

Borys bo potreboval še nekaj časa, najverjetneje tudi M'Bondo V nasprotju z napovedmi (za zdaj) večjih sprememb v kadru vijoličastih še ni bilo. Edina novinca sta obetavni poljski napadalec Karol Borys in francoski osrednji branilec Bradley M'Bondo. "Karol kaže pozitivne zadeve, a je z nami kratek čas in težko podamo konkretnejše ocene. Ko bodo prišle uradne tekme, bo zgodba drugačna. Star je 17 let. Zavedati se je treba, da je članski nogomet nekaj povsem drugega kot mladinski. Zato je pomembno, da mladi fantje najprej občutijo režim skozi treninge in pripravljalne tekme, da lažje potem odgovorijo na zahteve članskega nogometa. Vsekakor pa Karol kaže potencial, ki se lahko razvije v pozitivno smer," je o posojenem nogometašu Westerloja povedal mariborski trener in o drugi okrepitvi dodal: "Tudi Bradley je z nami kratek čas, nismo ga pripeljali na slepo, ampak po opazovanju. Vemo, kaj lahko pričakujemo od njega, je pa trenutno fizično na nižji ravni kot preostali, kar je razumljivo. Obdobje prilagajanja se skrajšuje in na treningih že kaže popolnoma drugačno podobo kot prvi dan. Verjamem, da bo lahko odgovoril na zahteve, ko bo to potrebno in se bo dobro znašel v naših avtomatizmih ter principih v igri."

Josip Iličić se je letos poleti v reprezentanco vrnil po kar treh letih odsotnosti. In to prav na račun odlične lanske sezone v dresu Maribora. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Sikošek nazaj, a leto in pol odsotnosti je pustilo svoj pečat Mariborske navijače lahko veseli tudi dejstvo, da se po hudi poškodbi kolena, zaradi katere je bil odsoten kar sezono in pol in v tem času izpustil 58 tekem, vrača Gregor Sikošek, prva izbira na levi strani obrambe. "V dvobojih nima težav, manjkajo pa mu igralne minute. K sreči jih je med pripravami dobil v celoti, saj se je koleno dobro odzvalo na vmesne napore. Lahko nam pomeni dodano vrednost, zagotovo pa eno leto brez igranja nogometa pusti določene posledice. Ne glede na to, kako izkušen in kakovosten je igralec," je glede vrnitve 30-letnika previden Šimundža.

Gregor Sikošek je zadnjo uradno tekmo odigral lani marca. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand