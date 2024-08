Mariborčani kljub porazu v naslednji kvalifikacijski krog konferenčne lige

Izbranci Anteja Šimundže so preskočili romunsko oviro. Potem ko so si doma priigrali lepo prednost dveh golov, so tudi na povratni tekmi pokazali primeren karakter, saj so dvakrat izničili romunsko vodstvo. Zdaj čakajo na tekmeca v 3. kvalifikacijskem krogu, to bo poraženec dvoboja med nizozemskim Ajaxom in srbsko Vojvodino.

Tekma v Craiovi se je začela s pričakovanim pritiskom domače zasedbe, med drugim je Ažbe Jug že v drugi minuti posredoval po poskusu nekdanjega mariborskega igralca Alexandruja Cretuja.

Tudi sicer so več poskušali Romuni, med nevarnejšimi je bil strel Anzorja Mekvabišvilija v 10. minuti z glavo iz bližine, ko je znova dobro posredoval Jug. Tega je največkrat skušal ukaniti Ionut Mitrita, ki je sprožil vsaj tri strele, vendar je bil vselej neuspešen.