Mariborčani na pot nabrušeni: Verjeti moramo, da lahko nekaj naredimo

'Potrebujemo odlično predstavo' "Čaka nas zahteven izziv, zato moramo storiti vse, da bomo videli Maribor, ki bo v dveh tekmah pokazal vse, kar nas je krasilo v prejšnjih letih, ko smo igrali v Ligi prvakov in Ligi Evropa. Sposobni smo tekmecem izničiti njihove glavne prednosti, potrebujemo pa odlično predstavo v Bolgariji in potem gremo s pomočjo navijačev na povratni tekmi v boj za novo izjemno 'vijol'čno' zgodbo,"še meni pomočnik trenerja Milaniča.

"Ogled tekme je potrdil dosedanja spoznanja, predvsem o tem, da gre za moštvo, ki ima izredno individualno kakovost v napadu. S posamezniki, ki jih odlikujejo hitrost, sposobnost preigravanja, nepredvidljivost, raznovrstnost. To je njihova stalnica že vrsto let, kar dokazujejo rezultati, osem zaporednih naslovov prvaka in pet uvrstitev v skupinski del evropskih tekmovanj," je dejal Gajser o zadnji oviri vijoličastih za Evropo.

V okviru čim boljših priprav na bolgarskega prvaka sta se v Bolgarijo že minuli konec tedna odpravila športni direktor Maribora Zlatko Zahović in pomočnik glavnega trenerja Saša Gajser , ki sta si ogledala prvenstveno tekmo Ludogorca v Varni. Ekipo Černo More so "orli" premagali z 2:1 in se še utrdili na prvem mestu lestvice bolgarskega prvenstva.

Milanič: Moramo predvsem verjeti, da lahko kaj naredimo

"Dober izid na prvi tekmi bi bil za nas vsak rezultat, ki bi nam na povratni tekmi omogočil napredovanje. Treba bo pokazati vse, kar znamo. Treba bo dobro napadati, dobro braniti in pokazati srce ter biti mentalno skozi celotno srečanje dober,"opozarja Milanič. "V vseh teh fazah moramo biti izredno dobri. V tej fazi tekmovanja je jasno, da so moštva zelo kakovostna. Moramo iskati svojo priložnost, predvsem pa verjeti, da lahko kaj naredimo,"je nadaljeval.

"Kot vidim fante, so polni pričakovanja in želje za jutrišnjo tekmo, ter seveda tudi za tisto čez teden dni," je še poudaril primorski strateg na štajerski klopi in priznal, da imajo fantje še nekaj težav to sezono, a je prepričan, da moštvo ne potrebuje veliko, da se mu odpre. Milanič še meni, da bo dobro branjenje celotne ekipe, ne le v fazi obrambe, ključ do uspeha.

Hotić: Ob izkoriščenih priložnostih se za napredovanje ni za bati

"V nobenem trenutku ne bomo pozabili, kaj je naše delo. S tema dvema tekmama se lahko naša sezona usmeri v želeno smer,"je še povedal Milanič.

"Vemo, da so zelo dobra ekipa, ima vrhunske posameznike, ki so večinoma Brazilci in vemo, kaj to pomeni,"pa je Bolgare ocenil napadalni vezist Dino Hotić, ki se zaveda, da ga z ekipo čaka težka tekma: "Mi vemo, kaj bomo morali delati, izkoristiti svoje priložnosti in potem se ni za bati, da pridemo naprej. Ampak to se za Evropo spodobi. Ne smemo biti zaletavi, čakali bomo na svojo priložnost. Super bi bilo, če bi zmagali, če pa ne, pa vsaj da ne prejmemo gola. To bi bilo res lepo."

TEKMA