Mariborčani na večer pred črnim dnem izpolnili zadan cilj

Po prvem polčasu brez zadetkov so domačini dvakrat povedli, Mariborčani dvakrat izenačili, Romuni pa so si zmago zagotovili v izdihljajih tekme. "Vsaka tekma, ki jo odigraš v Evropi, prinaša dodatne izkušnje. Posamezniku, ekipi in klubu kot celoti. Videli smo, da smo sposobni v določenih delih tekem prevladovati. Če zdaj pogledamo vse štiri tekme, dve proti Botevu in dve proti Craiovi, smo si ustvarjali res veliko priložnosti, hkrati pa nasprotniku malo dovolili. Toda prejemali smo poceni zadetke in to so zadeve, ki jih moramo dobro analizirati ter odpraviti," je še dodal 52-letni Mariborčan.

"Cilj je izpolnjen, to je najpomembneje. Vedeli smo, da bo težko, pomembno pa je, da se zavedamo tudi napak, ki smo jih naredili. Z namenom, da smo lahko jutri in v naslednjih tekmah boljši," je po porazu v Romuniji, ki ni prinesel negativnih posledic, povedal Ante Šimundža .

Za 16-kratne slovenske državne prvake sta zadela Josip Iličić in Arnel Jakupović, slovenski nogometni strokovnjak pa poudarja, da je pomembna vloga vsakega posameznika: "Vsi so bili heroji s plusi in minusi. Vemo, kakšne zadeve so se nam dogajale v zadnjem času, zato veseli spoznanje, da se nam bosta znova priključila Hilal Soudani in Sven Šoštarič Karič. Kader se bo v prihodnje še razširil in avtomatično dvignil kakovost."

Mariborčani se bodo v naslednjem krogu udarili s srbsko Vojvodino, ki je proti nizozemskemu velikanu Ajaxu izpadla iz kvalifikacij za Ligo Evropa. Srbi so na prvi tekmi v gosteh izgubili z 1:0, na povratnem obračunu vse do zadnjih minut tekme iskali gol za podaljšek, na koncu pa prejeli dva zadetka in klonili z 1:3. "Glede na rezultat so naši naslednji tekmeci predstavljali trd oreh za moštvo Ajaxa, tako da nas nedvomno čaka zahtevna preizkušnja. Po prvih pridobljenih informacijah si prizadevajo, da bi se približali vrhu v srbskem prvenstvu, v vsakem primeru pa gre za zahtevnega nasprotnika, ki mu bo namenjena velika pozornost in posledično temeljita priprava," je o naslednji evropski oviri povedal Šimundža.