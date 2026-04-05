Nogomet

Mariborčani o izgubljenem naslovu, Celjani zmago posvetili Kokšarovu

Celje, 05. 04. 2026 10.55 pred 23 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
Anže Mlakar
Celje - Maribor

Če se je v Mariboru še pred nekaj tedni govorilo o napadu na 17. prvenstveno zvezdico, so se cilji za to sezono po remiju z Aluminijem in porazu proti Celju spremenili. Kapetan vijoličastih Ažbe Jug je jasno povedal, da je naslov izgubljen, v taboru grofov pa kljub prednosti 12 točk pravijo, da naloga še ni opravljena.

Že pred štajerskim derbijem 28. kroga prve lige je bilo jasno, da bo ta tekma izrednega pomena v boju za naslov prvaka. Obračun so z rezultatom 1:0 dobili grofje, ki imajo zdaj pred vijoličastimi kar 12 točk prednosti. Dvoboj je z evrogolom v 10. minuti odločil Juanjo Nieto. "Ponosen sem na to ekipo. Na tej tekmi smo pokazali, zakaj smo vodilno moštvo prvenstva," je po pomembni zmagi povedal strelec edinega zadetka.

Odkar je na klop grofov sedel Vitor Campelos, so Celjani v vseh tekmovanjih vknjižili štiri zmage, na katerih imajo razliko v zadetkih 9:1. "Odločilnega pomena je bila obramba. Na zadnjih tekmah smo v tem pogledu zelo dobri," je dodal Nieto, trener pa pripomnil, da so tokrat odigrali zelo dobro tekmo: "Proti kvalitetni ekipi smo začeli močno. Po doseženem zadetku smo odigrali zelo organizirano, lahko bi zabili še kak gol, ampak osvojili smo tri zelo pomembne točke. Moramo ostati prizemljeni, čaka nas še sedem tekem in vemo, da se lahko v nogometu zadeve hitro spremenijo."

Portugalski strokovnjak je pred začetkom novinarskih vprašanj zmago posvetil nekdanjemu legendarnemu ruskemu rokometašu in enemu izmed nosilcev nepozabne celjske generacije, ki je leta 2004 pokorila staro celino. Ta je pred dnevi umrl v 51. letu starosti. "To zmago bi posvetil Ediju Kokšarovu in njegovi družini," je dejal Campelos.

Jasno je bilo po tekmi vzdušje precej slabše v mariborskem taboru, kjer so se sprijaznili s tem, da bodo letos težko izpolnili misijo 17. "Naslov je izgubljen, zdaj je treba zagotoviti drugo mesto, da se lahko nato gre v Evropo," je po štajerskem derbiju svoje misli strnil vratar in kapetan vijoličastih Ažbe Jug: "Odločala ni ta tekma, ampak že nekatere prej. Radomlje, dve tekmi z Aluminijem. To so točke, ki jih čez sezono nujno potrebujemo. Mogoče je ta izgledala kot odločilna, ampak moramo se spomniti, na katerih tekmah smo izgubljali točke. Vse bi lahko rešili že prej, ampak na žalost nismo."

Trener najtrofejnejšega slovenskega kluba Feđa Dudić je prevzel odgovornost za poraz, nato pa se soočil z vprašanjem, ali ga skrbi, da bi zaradi tega poraza izgubil službo. "Da jaz izgubim službo? To ni vprašanje zame. To me ne skrbi. Maribor je pred pol leta tu izgubil s 3:0. V tem obdobju smo naredili napredek. Celje se v zadnjih 15 minutah ni premaknilo več kot 30 metrov od svojega gola," je uvodoma dejal 43-letni trener.

"To je bil naš prvi poraz v letu 2026. Z 1:0 smo izgubili proti prvaku, ki je tukaj dominanten že nekaj časa. Nismo bili ponižani, nasprotnik je imel več priložnosti, tudi mi smo imeli svoje prilike in v določenih segmentih igre dominirali. Ko sem prišel, je bil Maribor četrti na lestvici. Zdaj smo drugi. Ko bodo nadrejeni rekli, da več nisem tukaj, potem me ne bo več," je še dodal Dudić in napovedal boj za evropsko jesen.

nogomet celje maribor ažbe jug juanjo nieto
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NkMaribor
05. 04. 2026 17.14
Sodnik pomagal Celju tisto vlečanje za hlače je za penal.
-1
0 1
Sportsman74
05. 04. 2026 14.57
Pa tak nogomet🤮👎🏾👎🏾
+3
3 0
