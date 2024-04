Mariborčani ob remiju v Ljubljani nezadovoljni s sodniško odločitvijo

Bravo in Maribor sta v Šiški uprizorila zanimivo predstavo, posebej v prvem polčasu ni manjkalo dogajanja na eni in drugi strani. Na koncu sta se ekipi razšli z delitvijo točk po enem zadetku v vsaki mreži in treh razveljavljenih. Razlika med tretjeuvrščenim Mariborom in četrtouvrščenim Bravom tako ostaja 10 točk.

Štajerci, ki so tokrat začeli s precej spremenjeno postavo, v kateri ni bilo Josipa Iličića, Arnela Jakupovića, Hilala Soudanija in Blaža Vrhovca, so po slabi minuti prišli do prve priložnosti, a je bil strel Etienna Beugreja prešibak.

Maribor je bil še naprej odločnejši, konkretnejši, imel je na voljo kar nekaj podaj iz kota, še najboljši poskus je uspel Pijusu Širvysu, vendar je bil tudi njegov poskus premalo natančen za spremembo izida.

V 14. minuti je Maks Barišić že premagal Matijo Orbanića, a se je pravočasno vrnil Nemanja Jakšić in odbil žogo v vratnico ter s tem preprečil vodstvo gostov. Je pa do tega prišlo v 20. minuti, najprej je v kazenskem prostoru prišel do strela prišel Žiga Repas, Obranić je žogo odbil, to pa je nato z glavo pospravil Beugre, ki je dosegel prvenec v vijoličnem dresu.

V 27. in 28. minuti so tudi domači prvič resneje zagrozili, toda predvsem Jakšić je bil le malce premalo natančen s strelom z glavo. So pa Šiškarji nato naredili napako, ki pa je na njihovo srečo ostala nekaznovana.

Mark Španring je žogo namreč "podaril" Beugreju, ki je z njo sam stekel proti praznim vratom, vendar zadel le vratnico, od nje se je ta odbila do Barišića, ki je nato zadel, vendar je pregled posnetka pokazal predhodno igranje z roko Marka Božića. To je sprožilo precej neodobravanj v gostujočem taboru.