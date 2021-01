Mariborčani ostali brez tekme zaradi novih okužb v moštvu

Prvi ukrep je bil odpoved predvidene ponedeljkove tekme proti ukrajinskemu prvaku. Vodstvo Šahtarja iz Donjecka so takoj po prejetih rezultatih testiranja obvestili, da imajo v moštvu nove primere s pozitivnimi izvidi, tako da je tekma preložena, so sporočili na klubski spletni strani.

Po opravljenem testiranju pred napovedano tekmo so bili na novi koronavirus pozitivni dva igralca ter tudi trije člani strokovnega štaba, kar pomeni, da mora v izolacijo celoten trenerski štab. Po Jasminu Handanovićusta bila med igralci pozitivna tudi Jan Mlakarin Andrej Kotnik, pozitivne izvide pa so imeli tudi prvi trener Mauro Camoranesi, pomočnik trenerja Saša Gajser in kondicijski trener Fernando Daniel Nowicki, kar pomeni, da sta morala z njimi v izolacijo tudi Andres Yllana ter Miguel Enrique Albino.



Igralci, ki so bili na testiranjih negativni, nadaljujejo s treningi pod vodstvom športnega direktorja Oliverja Bogatinova in Marka Šulerja. Ponedeljkov program bo tako opravilo 23 igralcev, vsi, razen Handanovića, Mešanovića, Mlakarja in Kotnika, prijateljska tekma pa je preložena.