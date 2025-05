Mariborčani podaljšali sodelovanje z branilcem, ki se je izvrstno izkazal

Maribor je aktiviral možnost, ki jo je imel klub za podaljšanje sodelovanja s 23-letnim Nizozemcem s tunizijskimi koreninami. Pogodba Omarja Rekika , veljavna do 2026, je tako postala dolgoročnejša - z zvestobo do poletja 2027.

"Omar je izkazal veliko mero profesionalnosti in doslednosti, za kar smo ga ob vplivu, ki ga je pustil na igrišču in zunaj njega, želeli nagraditi. Ne gre le za kakovostnega igralca, ampak tudi za igralca z značajem in zglednimi merili, tako na treningih kot na tekmah. Njegova miselnost se popolnoma ujema z našimi vrednotami in verjamemo, da bo z nami še naprej rasel. Podaljšanje pogodbe je znak našega medsebojnega zaupanja in prepričanja, da bo pomemben steber naših prihodnjih uspehov," je pojasnil Cem Basgül, vodja nogometnih operacij NK Maribor.

Mariborski branilec je bil član mlajših selekcij velikanov kot so Manchester City, Feyenoord, PSV Eindhoven in Marseille, nato pa je nadaljeval kariero pri Herthi ter Arsenalu, od koder je bil posojen k Wiganu, Sparti iz Rotterdama in Fortuni Sittard. Med spomladanskim delom sezone je zbral 16 nastopov v vijoličastem in postal steber obrambne vrste pod taktirko trenerja Boštjana Cesarja.