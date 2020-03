Mariborčani poraženi v Celju, Domžalčani 'padli' v Šiški

Tako Celjani kot Mariborčani so pomlad odprli s petimi točkami. A boljši vtis so pustili prvi, ki so tudi tokrat igrišče zapustili kot zmagovalci. Maribor je resda imel žogo več v nogah, a so izbranci Dušana Kosića v drugem delu prišli do zadetkov za 11. zmago, s katero so se še bolj priključili boju za vrh lestvice.

Na tretjem mestu imajo toliko točk kot četrtouvrščeni Aluminij oziroma eno manj od drugouvrščenega Maribora, ki je sicer znova pogrešal nekaj igralcev (Martin Milec, Luka Zahović, Denis Klinar, Amir Dervišević, Alexandru Cretu, Jasmin Handanović ...). Celje je proti Mariboru dobilo tudi prvo medsebojno tekmo na domačem igrišču (2:1) v sezoni.

Prvi polčas v Celju ni postregel z zadetki, čeprav sta imeli obe ekipi svoja obdobja. Celjani so bili konkretnejši v prve, Mariborčani pa v drugem delu. Prvo razburjenje je sicer nastopilo v četrti minuti, ko sta morala oba vratarja, Kenan Pirić pri Mariboru in Matjaž Rozman pri Celju, posredovati po poskusih Ivana Božića in Roka Kronavetra. V 18. minuti je nevarno meril Advan Kadušić, ko je z 20 metrov žogo poslal malo mimo gola, nato pa velja omeniti še dve priložnosti Maribora, v 20. je strel Jasmina Mešanovića z roba kazenskega prostora ustavil Matjaž Rozman, v 35. minuti pa je od daleč poskusil še Aleks Pihler, spet pa je bil na mestu celjski čuvaj mreže.

V 56. minuti pa so Celjani povedli. Žan Benedičič je povlekel v protinapad po izgubljeni Kronavetrovi žogi, malce pred kazenskim prostorom pa poslal lepo diagonalno podajo na svojo desno stran v bližino druge vratnice, kamor je pritekel Dario Vizingerin s strelom iz prve premagal Pirića. Za Vizingerja je to 15. gol v sezoni, med strelci zaostaja le za Antejem Vukušićem (17) iz Olimpije. V 61. minuti je do strela prišel še Luka Kerin, a je bil takrat mariborski vratar na mestu. Milanič je kmalu zatem "na pomoč" poklical Marcosa Tavaresa in Reneja Miheliča, a v 67. minuti je bilo Celje spet nevarno, ko je Vizinger z lobom oplazil prečko.

Mariborčani, ki so imeli sicer žogo precej več v posesti, niso znali najti poti skozi organizirano celjsko obrambo, nekaj strelov pa je bilo precej preslabih za spremembo izida. Zato pa so dovolj oziroma zelo dobrega sprožili Celjani v 89. minuti.

Po dolgi podaji je Vizinger na robu kazenskega prostora žogo spustil na 20 metrov do Mitje Lotriča, ki jo je malce z desne poslal v bližnji zgornji kot mariborskih vrat za končnih 2:0. Lotrič je dosegel svoj 12. gol sezone.