Mariborčani pred derbijem: Postali smo zrelejša ekipa

Feđa Dudić FOTO: NK Maribor

"Pomembnost tekme je velika, o tem ni dvoma, a se pripravljamo na naslednjo preizkušnjo kot na vsako drugo. Ne želimo si naložiti dodatnega bremena ali pritiska, natančno vemo, kaj zmoremo v tem trenutku in zagotovo bomo šli na igrišče z enakim motivom ter odločnostjo," je pred nedeljskim derbijem za medije povedal Feđa Dudić, ki poudarja, da ekipa svojega pristopa ne bo spreminjala. "Skušali bomo zmagati. Tekmecem namenjamo dolžno spoštovanje, razen pokalnega poraza so v nadaljevanju sezone vse tekme odigrali zelo dobro. Pričakujem odprto, dinamično tekmo, z namenom, da ponudimo gledalcem zanimivo dogajanje," še obljublja strateg Maribora.

"Obe ekipi bosta zelo motivirani, že zaradi naboja tekme. Imamo priložnost približati se prvemu mestu, pričakujem dobro tekmo z naše strani. Ve se, kaj se lahko pričakuje od nas - veliko agresivnosti, visokega ritma in močno dvomim, da bo Olimpija lahko sledila temu,", pa pred derbijem napoveduje vratar Maribora Ažbe Jug. Mariborčani trenutno zasedajo drugo mesto na lestvici, ob tekmi manj so točkovno izenačeni s tretjim Koprom. Od vodilnega Celja jih loči osem točk, pred četrtouvrščeno Olimpijo pa imajo štiri točke prednosti. Z zmago na derbiju bi se lahko še utrdili na drugem mestu.

"Zavedamo se, kakšna naloga nas čaka. Ne bomo razmišljali o nedeljski tekmi kot odločilni v boju za vrh, ampak le o tem, kako biti uspešnejši v derbiju. Gremo po zmago, preračunljivosti ne bo," še poudarja Dudić, ki obenem izpostavlja napredek svoje ekipe. "Utrdili smo miselnost, to velja izpostaviti. Sprejemamo pohvale za prikazano, a se znamo tudi soočati s kritikami, kar je dobro. Predvsem pa smo postali zrelejša ekipa."

Ažbe Jug FOTO: 24ur.com

Tudi vratar Jug opaža, da je njegova ekipa v zadnjem času storila velik korak naprej, kar se že pozna na igrišču. "Poudarjali smo, da je mogoče problem drugi polčas, ampak to smo igralci med seboj rešili. In tudi na zadnji tekmi se vidi, da držimo ritem skozi celotno tekmo. Mislim, da smo se iz prvih dveh, treh tekem v spomladanskem delu nekaj naučili. Smo zelo motivirani, da to popravimo, da pokažemo še boljše predstave, kar mislim, da smo sposobni." Nedeljski derbi bo za Dudića prvi, ki ga bo vodil z mariborske klopi, prejšnjega je moral namreč zaradi kazni spremljati s tribune. "Motivirajo me takšne tekme, živim zanje. Spremljal sem informacije, da se obeta velik obisk. Upam, da bodo tudi naši navijači prišli v čim večjem številu," se derbija veseli strateg Maribora.