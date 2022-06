Mariborčani se krepijo pred kvalifikacijami za Ligo prvakov

"Zelo sem vesel, da sem tukaj in da mi je ponujena priložnost, da lahko v Sloveniji tudi na višji ravni pokažem, kaj zmorem. Ko sem odšel iz Radomelj, sem podrobno spremljal slovensko ligo tudi v nadaljevanju sezone. Maribor dobro poznam, všeč mi je slog igre ekipe in verjamem, da se lahko uspešno prilagodim. Prvi vtisi so zelo dobri, spoznal sem celotno ekipo, strokovni štab. Vsi so me lepo sprejeli in imam dober občutek o naši skupni zgodbi," je za spletno stran kluba dejal Marko Božić.