Mariborčani šele v 88. minuti strli odpor četrtoligaša iz Preddvora

Mariborčani so sicer v prvem delu igre imeli terensko pobudo, a so stežka prihajali do kakšnih resnejših priložnosti. Na drugi strani so nekaj napadalnih ambicij pokazali tudi domači nogometaši, za kar so bili nagrajeni v 39. minuti, ko je sijajen zadetek dosegel Žan Bunić.

To je sprožilo alarme pri mariborskem strategu, ki je ob polčasu opravil trojno zamenjavo. Mariborčani so pritisnili in v 72. minuti poravnali rezultat, ko je po podaji Karola Borysa v polno zadel Benjamin Tetteh. Veselje Štajercev bi se lahko kmalu spremenilo v novo razočaranje, a je veliko priložnost po napaki Adama Rasheeda zapravil Luka Prestor.

Stvari je na svoje mesto v 88. minuti vendarle postavil El Arabi Soudani, ki ga je v ogenj z imenitno podajo poslal Maks Barišič, in Mariborčani so prišli do težko prigarane zmage.

Olimpija zaustavila Radomljane