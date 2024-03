Mariborčani sezono rešujejo v pokalu: 'Prostora za napake ni'

Podobno razmišlja tudi trener vijoličastih Ante Šimundža : "Pokal prinaša lovoriko. Glede na to, da smo v Mariboru, je razumljivo, da želimo zmagovati na vseh področjih in je pokalno tekmovanje za nas zelo pomembno. Želimo si zagotoviti napredovanje, je pa odvisno od nas, kako se bomo lotili tekme. Ekipa Radomelj je sposobna zagreniti življenje marsikateri ekipi, imajo kakovost, lahko povzročijo težave iz prekinitev ali protinapadov."

Mariborčani so v drugem delu sezone svoj nivo igre občutno dvignili, a zavoljo preteklih grehov niso več v boju za naslov prvaka, saj imajo za vodilnim Celjem kar 16 točk zaostanka. Prav zato je pokalno tekmovanje še toliko pomembnejše, saj bi z morebitnim slavjem in lovoriko močno popravili vtis sezone.

V tej sezoni sta moštvi odigrali tri prvenstvene obračune. Dvakrat so slavili Mariborčani, zadnji obračun pa se je končal brez zmagovalca (2:2). "Jeseni smo se že opekli na prvenstveni tekmi v Domžalah, ki pomeni tudi dodatno opozorilo pred pokalnim obračunom," je še dodal Šimundža, ki je takrat že sedel na mariborski klopi.

Lani je Maribor v pokalu prišel do finala, ko je po pravi drami v zadnji minuti podaljškov izgubil proti Olimpiji. Napredovanje v četrtfinale pa si bo tokrat moral priigrati brez številnih odsotnih. "Jug ima težave s kolenom, videli bomo, kako se bodo zadeve odvile. Pihler je dobil vročino in ga ne bo med kandidati za nastop, Laušić čuti bolečine v hrbtu, Mitrović in Uskoković pa še nista nared," se je zdravstvenega kartona dotaknil Šimundža.

Največje vprašanje je, kdo bo začel med vratnicama, saj ima Jug, kot že omenjeno, določene težave. Priložnost bi utegnil dobiti Menno Bergsen, ki ga je izpostavil tudi Šimundža: "Zanesljivost, ki jo vliva kot trenutno drugi vratar, nam omogoča različne rešitve. Tukaj je tudi Zalokar. Tretji vratar pritiska drugega, drugi prvega in ta pozitivna konkurenca fante žene naprej, k nenehnemu dokazovanju ... Kakšne bodo predvidene rotacije, bo odvisno tudi od zadnjega treninga. Moramo upoštevati tudi leta posameznikov, ne bo pa na sestavo moštva vplivala tekma proti Celju. Gremo od tekme do tekme, si pa želimo biti v najustreznejši postavi, da pridemo do zmage in četrtfinala."