Mariborčani tesno dobili prvi pokalni obračun z Domžalami

Nogometaši Maribora in Domžal so odigrali prvo četrtfinalno tekmo slovenskega pokala. V Mariboru je domača ekipa slavila z 1:0 (1:0). Medtem, ko si je Olimpija z visoko zmago pretekli teden (5:0) praktično že zagotovila napredovanje, so se vijoličasti znašli pred bolj težavno nalogo.

Pokalni četrtfinale se je začel prejšnji teden z obračunom branilke naslova iz Ljubljane in tretjeligaša Kopra. Ljubljančani so na Bonifiki upravičili status favorita in poskrbeli, da bo povratna tekma verjetno zgolj formalnost. Jan Mlakar FOTO: Damjan Žibert Bolj izenačeno je bilo danes v Ljudskem vrtu. Ko sta se ta tekmeca nazadnje merila v pokalu, sta igrala v finalih, prvega v sezoni 2009/10 so odbili Mariborčani, drugega Domžalčani. Zdaj ekipi igrata za vstop v polfinale, na prvi tekmi pa je mariborski strateg Darko Milanič, bržčas tudi zaradi bližnjega derbija z Olimpijo, nekoliko premešal začetno postavo. Kljub temu so bili domači v prvem polčasu boljši, zadel je Jan Mlakar v 20. minuti, v 31. pa se je mreža Domžal spet zatresla, toda sodniki so gol Dareta Vršiča zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Drugi polčas je pripadel Domžalam, ki so si pripravile nekaj zrelih priložnosti, najbližje zadetku pa je bil Adam Gnezda Čerin, ki je s prostega strela v 73. minuti zadel prečko. Zadnjo mariborsko priložnost je po protinapadu Marcosa Tavaresa v sodnikovem dodatku ustavil domžalski vratar Ajdin Mulalić in tekma se je končala z minimalno zmago Maribora. Maribor- Domžale 1:0 (1:0)

Mlakar 15.