Mariborčani v 15 minutah zlomili odpor Gorice

Nogometaši Maribora so še tretjič zapovrstjo gostovali in še tretjič zapovrstjo zmagali, hkrati pa že na 17. zaporedni tekmi proti Novogoričanom ostali nepremagani. Do novih točk spet niso prišli s posebej blestečo igro, a tako kot proti Radomljam v prejšnjem krogu (5:0) so bili zelo učinkoviti. Vprašanje zmagovalca so rešili že v prvem delu, ko so po neprepričljivem začetku izkoristili vse tri večje priložnosti.

Goričani so tekmo začeli agresivno, Mariborčanom so že na njihovi polovici preprečevali organizacijo napadov, nekajkrat pa so nevarno prišli v kazenski prostor, a edini nevarnejši strel na vrata, ki jih je tokrat branil mladi Samo Pridgar (zamenjal je poškodovanega Minna Bergsna), je po kotu na začetku tekme sprožil Tino Agić. Po uvodnem pritisku Gorice so gostje vendarle prihajali k sebi, Ivan Tolić in Rok Kronaveter sta dvakrat zagrozila s strelom od daleč, a je bil goriški vratar na mestu.

V 27. minuti pa ni preprečil vodstva favorizirane ekipe. Tolić je podal žogo v prazen prostor, z desne strani je vanj utekel Jan Repas, njegov strel ni bil najboljši, Likar ga je odbil v zrak, toda žoga je vendarle še naprej potovala proti golu, Denis Cerovec pa je z golove črte ni znal izbiti v polje.