Mariborčani v Ajdovščini do druge zaporedne zmage

Maribor, ki je v Ajdovščino prispel brez kaznovanega Pijusa Širvysa ter nekaj poškodovanih in še nepripravljenih igralcev, je hitro prišel do prednosti, potem ko je po levi strani v bližino gola prodrl Tio Cipot, poskusil podati v sredino, a se je od Tilna Klemenčiča žoga odbila v mrežo. Tudi v naslednjih minutah so bili konkretnejši Štajerci, Tony Macan je moral posredovati po poskusu Sheyija Oja v 16. minuti.

Domači, v ekipo sta se vrnila Žan Bešir in tudi Elian Demirović, ni pa bilo poškodovanega Mackyja Bagnacka, so "viseli" tudi v 27. minuti, ko je Mark Španring z roba kazenskega prostora le za malenkost zgrešil vrata gostiteljev. Ti so prvič poskusili v 30. minuti, vendar je bil Luka Štor, ki je enkrat poskusil še v končnici polčasa, daleč od uspeha.

Zato pa je v 32. minuti Maribor vodil že z 2:0. Ojo je podal z desne strani kazenskega prostora, 18-letni David Pejičić pa je svoj četrti gol v sezoni dosegel z glavo iz bližine. Izbranci Feđe Dudića so imeli v prvih 45 minutah vse pod nadzorom.