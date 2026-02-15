Naslovnica
Nogomet

Mariborčani v Ajdovščini do druge zaporedne zmage

Ajdovščina, 15. 02. 2026 17.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Nogometaši Maribora v spomladanskem delu ostajajo neporaženi.

Nogometaši Maribora so na svoji tretji tekmi v spomladanskem delu prvenstva še tretjič igrišče zapustili neporaženi: proti Primorju so vpisali drugo zaporedno zmago. Potem ko so v prejšnjem krogu doma nadigrali Koper, so tokrat zanesljivo premagali še drugega primorskega predstavnika. V prvem polčasu so prišli do prednosti dveh golov, v drugem pa naredili dovolj za 11. zmago in vsaj začasen skok na drugo mesto. Primorje po 13. porazu ostaja deveto.

Maribor, ki je v Ajdovščino prispel brez kaznovanega Pijusa Širvysa ter nekaj poškodovanih in še nepripravljenih igralcev, je hitro prišel do prednosti, potem ko je po levi strani v bližino gola prodrl Tio Cipot, poskusil podati v sredino, a se je od Tilna Klemenčiča žoga odbila v mrežo. Tudi v naslednjih minutah so bili konkretnejši Štajerci, Tony Macan je moral posredovati po poskusu Sheyija Oja v 16. minuti.

Domači, v ekipo sta se vrnila Žan Bešir in tudi Elian Demirović, ni pa bilo poškodovanega Mackyja Bagnacka, so "viseli" tudi v 27. minuti, ko je Mark Španring z roba kazenskega prostora le za malenkost zgrešil vrata gostiteljev. Ti so prvič poskusili v 30. minuti, vendar je bil Luka Štor, ki je enkrat poskusil še v končnici polčasa, daleč od uspeha.

Zato pa je v 32. minuti Maribor vodil že z 2:0. Ojo je podal z desne strani kazenskega prostora, 18-letni David Pejičić pa je svoj četrti gol v sezoni dosegel z glavo iz bližine. Izbranci Feđe Dudića so imeli v prvih 45 minutah vse pod nadzorom.

Nogometaši Maribora v spomladanskem delu ostajajo neporaženi.
Nogometaši Maribora v spomladanskem delu ostajajo neporaženi.
FOTO: NK Maribor

Domači strateg Milan Anđelković je na začetku drugega polčasa opravil dve menjavi, Štor pa imel kmalu zatem novo priložnost, a slabo zadel žogo z glavo. Bolje je meril Čedomir Bumbić na drugi strani v 52. minuti, a je z 20 metrov zadel vratnico, v 55. pa je Jan Repas prišel pred Macana, a žogo poslal precej mimo vrat z neposrečenim strelom.

Štor je neposrečeno poskusil tudi v 62. minuti, v trenutkih, ko so se Ajdovci bolj trudili kaj opraviti v napadu. Pri tem pa puščali več prostora, kar bi lahko Štajerci unovčili v 63. minuti, a se je izkazal Macan po odprtem Cipotovem poskusu.

V 69. minuti je moral posredovati tudi mariborski čuvaj mreže Ažbe Jug, ko je Haris Kadrić streljal iz ostrega kota z desne strani, napadalec Primorja pa je imel takoj zatem precej boljši položaj za strel, a je slabše reagiral.

V 89. minuti so domači izvedli najboljši svoj strel tekme, ko je od daleč poskusil Demirović, z lepo "parado" pa se je znova izkazal Jug. Zadnje bolj razburljivo dejanje tekme je bil prekršek s hrbta Omarja Rekika v 91. minuti, za katerega mu je sodnik Denis Šabanagić pokazal rdeči karton.

Primorje bo v 23. krogu v soboto gostovalo pri Radomljah, Maribor pa bo dan pozneje gostil Bravo.

nogomet prva liga primorje maribor

Nova celjska moč v obrambi oslabljene Mure

