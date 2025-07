Mariborčani z Madžarske z golom zaostanka

Mariborčani so si prvo priložnost priigrali v 12. minuti, ko je žoga nepričakovano prišla do Madžara v njegovih vrstah Györgyja Komaromija , ki je iz težkega položaja sicer prišel do strela, a je žoga zletela mimo gola. Še lepša priložnost pa se je pet minut pozneje ponudila Orpheju Mbini , ki pa ni izkoristil lepe podaje Hilala Soudanija z desne strani, streljal je preslabo, domači vratar je Adam Kovacsik je njegov poskus ubranil z nogo.

Madžari bi lahko povedli tudi v prvem resnejšem napadu prvega dela, ko je Zsolt Harasti iz ugodnega položaja streljal čez gol. To je bila napoved težav mariborske ekipe, ki se je v 52. minuti znašla v zaostanku. Jozsef Windecker je dobil zračni dvoboj z Janom Repasom, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, in žogo potisnil za Jugov hrbet.

Gosti so po prejetem golu zagospodarili na igrišču, nekajkrat so predvsem po zaslugi Soudanija prišli v domači kazenski prostor, a so se vse preveč zapletali, prevečkrat oklevali s streli in pretiravali s preigravanji. Do nekaj strelov so sicer še prišli, a ti niso bili posebej nevarni. Izjema je poskus Marka Španringa v 87. minuti, novinec v mariborski vrsti je z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

Prva tekma je pokazala, da Maribor ni prav nič slabša ekipa od Paksija, tako da lahko na povratni tekmi na svojem stadionu zagotovo vknjiži ugodnejši rezultat.