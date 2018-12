Mariborčani z rutinirano zmago v Domžalah prednost pred Olimpijo povišali na velikih 9 točk

Domžalčani, ki so igrali brez branilcev Gabra Dobrovoljca in Tilna Klemenčiča, so obračun z vodilno ekipo začeli dobro, a na koncu le prekinili niz šestih tekem brez poraza. Za Mariborčane, ki še vedno pogrešajo Dina Hotića, je bila to četrta zmaga v nizu, z njo so izkoristili spodrsljaj Olimpije, ki ji zdaj na vrhu lestvice bežijo že za devet točk.

Domžalčani so odlično začeli in povedli v peti minuti, potem ko je s strelom z roba kazenskega prostora zadel Adam Gnezda Čerin. Gledalci so sicer v prvem polčasu spremljali zanimivo predstavo s kar nekaj lepimi priložnostmi in tudi izenačujočim zadetkom Maribora. Tega je po podaji Luke Zahovića z leve strani in ob slabem posredovanju Ajdina Mulalića dosegel Jan Mlakar s strelom z glavo v 19. minuti. Za Mlakarja je bil to osmi gol sezone. Prav Mlakar je imel še nekaj priložnosti, med drugim v 16. minuti, ko je Mulalić branil, in v 42. minuti, ko mu je žogo v zadnjem trenutku izbil Andraž Kirm. Štajerci so zagrozili tudi prek Jasmina Mešanovića v 12., Blaža Vrhovca v 34., ko je neoviran zadel prečko, in Denisa Klinarjav 45. minuti. Žogo po njegovem strelu je z golove črte izbil Gregor Sikošek.