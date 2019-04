Mariborčani z zmago nad Krškim povečali prednost pred Olimpijo

Mariborski nogometaši se iz kroga v krog vse bolj približujejo potrditvi naslova slovenskih državnih prvakov. V 26. krogu so varovanci Darka Milaniča gostovali pri zadnjeuvrščenemu Krškemu in ga premagali z minimalnih 1:0. Odločilni trenutek je nastopil že v 15. minuti, ko je v polno meril vezist vijoličastih Blaž Vrhovec. Mariborčani so s tekmo več še povišali vodstvo na prvenstveni lestvici pred aktualnimi prvaki iz Ljubljane na 13 točk.



Domžalčani nadaljujejo s prepričljivimi predstavami v spomladanskem delu sezone. Na stadionu ob Kamniški Bistrici so varovanci Simona Rožmana gostili prebujeni Triglav, ki pa je bil proti razpoloženi rumeni četi povsem brez moči. Končnih 6:1 dovolj zgovorno pričajo o premoči Domžal, za katere so zadetke dosegli izkušeni Senijad Ibričić s hat-trickom, Kryeziu, Nicholson in Adam Gnezda Čerin. Za goste je častni zadetek dosegel Svraka v 90. minuti.