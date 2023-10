Mariborčani zabili kar devet golov, Koprčani pa šest

Najbolj učinkovit nogometaš Maribora je bil s tremi zadetki Arnel Jakupović , dva je dosegel Marcel Lorber , po enega pa Mark Strajnar , Marin Laušić in Xhuliano Skuka , četrtoligaši pa so si zabili tudi en avtogol.

Tudi Koper je imel v svojih vrstah nogometaša, ki je dosegel hat-trick. Že v prvem polčasu je trikrat v polno meril Nardin Mulahusejnovič, v drugem pa so zadeli še Adriano Rizvić, Andraž Ruedl in Novak Tepšić.

Od prvoligašev so si napredovanje v tretji krog zagotovili še Tabor Sežana, ki je bila z 0:1 boljša od Izole in Rogaška, ki je z 1:4 ugnala Šmarje pri Jelšah. Nekoliko presenetljivo so zelo zgodaj izpadli lanski polfinalisti, nogometaši moštva Kety Emmi&Impol Bistrica, ki so z minimalnih 1:0 izgubili proti Središču.