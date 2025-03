Mariborčani zanesljivo čez Radomljane, ki so na dveh tekmah prejeli 13 golov

V 55. minuti pa so znova udarili Mariborčani. Ti so lepo izvedli kot, po katerem je Grlić z desnega roba kazenskega prostora podal na drugo stran, kjer se je spet izvrstno znašel Tetteh ter z volejem žogo pospravil v mrežo za 2:0 in svoj šesti gol sezone.

Potem ko ekipi v prvih 20 minutah nista bili posebej napadalno razpoloženi, so takoj zatem povedli Štajerci. Niko Grlić je streljal z 20 metrov ter z nizkim in niti ne močnim poskusom matiral Sama Pridgarja .

Po golu so Mariborčani spet prevladovali, pokazali še nekaj domiselnih napadov, v 64. minuti pa so še povečali prednost, ko je Soudani s podajo s peto ukanil radomeljsko obrambo, ki je "pozabila" na vtekajočega Pijusa Širvysa, tako da je ta brez težav iz bližine poslal žogo pod prečko.

10 minut pozneje je bilo že 0:4, najprej je Kai Meriluoto z močnim strelom zadel prečko, odbito žogo pa je v mrežo potisnil Ali Reghba. V 77. minuti je na drugi strani Dejan Vokić poskrbel za nekaj dela za mariborskega vratarja Ažbeta Juga.

Reghba je po podaji enega od mladeničev, ki sta vstopila v mariborsko ekipo, Nika Beloviča, imel izjemno priložnost za 0:5 v 82. minuti, ko je poskusil z dobrih petih metrov, izkazal pa se je Pridgar.

Domžale ugnale Primorje

Primorje, ki je pred kratkim ostalo brez Eliasa Tellesa, ta je odšel v Ukrajino h Kolosu Kovalivki, spomladi ne najde takšne forme, kot ga je krasila jeseni. Ajdovci so še peto tekmo zapovrstjo ostali brez zmage, tokrat so doma morali priznati premoč zadnjeuvrščenim Domžalam, ki so dosegle šele tretjo zmago v sezoni, obenem pa so prekinile niz treh porazov. Za edini zadetek je v 59. minuti poskrbel Rene Rantuša Lampreht.