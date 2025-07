V Mariboru verjamejo, da bo na povratni tekmi 'zgodba drugačna'

"Vsak, ki si je ogledal tekmo na Madžarskem, je videl, da smo boljša ekipa. Ustvarili smo si več priložnosti, toda sreča ni bila naša zaveznica. Zdaj verjamem, da bo zgodba drugačna in da bomo uspešnejši," je na včerajšnji novinarski konferenci povedal že omenjeni Tetteh.

28-letni Ganec še čaka na prvi gol v novi sezoni. "Odigral sem skoraj celotno tekmo proti Domžalam in pripravljen sem na novo. Ne vem, kako se bodo postavili tekmeci. Ne želimo predvidevati, kakšno taktiko bodo ubrali. Naša priprava je bila temeljita in predvsem povezana s tem, kakšna bo naša podoba na igrišču. Imamo novega trenerja, kot vsak ima svoj pristop, določene svoje zahteve. Verjamemo vanj, sledimo njegovim navodilom, izpolnjujemo načrte in verjamem, da nas bo to pripeljalo do uspehov. Zavedamo se, kakšne ima kdo zadolžitve. Povezujemo se kot moštvo in storili bomo vse, da kot naslednji korak poskrbimo za napredovanje v tretji krog," je še povedal Tetteh.